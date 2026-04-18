Huixquilucan, Méx.— Un derrame de combustible habría contaminado un manantial de La Magdalena Chichicaspa, lo que provocó que integrantes de la comunidad indígena otomí de la localidad y el Comité de Agua Ejidal se manifestaran bloqueando el paso de vehículos en la carretera Naucalpan-Toluca.

Los inconformes exigieron la reparación de los daños a los manantiales causados tras el choque de un tráiler y una pipa de Pemex, la cual se volcó y derramó combustible el pasado jueves en la autopista Toluca-Naucalpan, a la altura del barrio La Viga.

El accidente vial derivó en que el escurrimiento de la gasolina terminara en el río, afectando cárcamos del manantial de agua bendita que dota de agua a la comunidad de La Magdalena Chichicaspa, de acuerdo con lo expresado por los manifestantes.

Un derrame de combustible pudo haber contaminado un manantial de la comunidad de La Magdalena Chichicaspa. Foto: Especial

La comunidad indígena otomí decidió manifestarse para denunciar un fuerte olor a gasolina en los tinacos.

“Yo vivo en Magdalena y ya se percibe el olor a gasolina en los tinacos. Ya se cerró la llave de paso. No he visto alguna solución o algo oficial por parte del municipio, del delegado de la colonia. Quién sabe qué piensen las autoridades”, dijo Ángel Gutiérrez.

El Comité de Agua Ejidal solicitó a los usuarios su colaboración para identificar anomalías. Pidió en caso de percibir olor a gasolina en el agua o que esta tenga una consistencia aceitosa, tomar una muestrapara que se puedan realizar los estudios necesarios.

El accidente se registró en el kilómetro 28+100, cerca del paraje La Canaleja, con dirección a Toluca y derivó en el cierre de la vialidad por más de 24 horas para que concluyeran las labores de limpieza de la carpeta asfáltica.

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