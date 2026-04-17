Ecatepec, Méx.- El gobierno municipal anunció el comienzo de la rehabilitación integral de 9 kilómetros que comprende la Avenida Adolfo López Mateos, conocida como R1, la cual no recibía mantenimiento desde hace 35 años y actualmente está eteriorada.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que el camellón será transformado en un parque lineal que tendrá ciclovías, canchas deportivas, juegos infantiles y áreas para personas adultas mayores y de ejercitación.

“Estamos arrancando oficialmente una obra muy grande, en toda una región, son más de 20 colonias beneficiadas. La avenida es muy importante porque atraviesa gran parte de Ecatepec”, expresó Cisneros Coss.

La R1 comunica avenida Central con Periférico Oriente, en los límites con la Ciudad de México y cuenta con dos cuerpos, lo que significa que serán repavimentados 18 kilómetros en total, considerando ida y vuelta, obra a ejecutarse con recursos propios del gobierno local al de Ecatepec.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que el camellón será transformado en un parque lineal que tendrá ciclovías, canchas deportivas, juegos infantiles y áreas para personas adultas mayores. Foto: Especial

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Se trata de una obra por administración, es decir que la realizarán trabajadores del Ayuntamiento de Ecatepec con la maquinaria recientemente adquirida, lo que disminuye considerablemente los costos, dijo Azucena Cisneros.

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, informó que en los trabajos participan diversas áreas del gobierno municipal y atenderá socavones, infraestructura hidrosanitaria, desazolve, guarniciones, banquetas y ordenamiento urbano.

Respecto al parque lineal, este tendrá áreas para personas adultas mayores y ejercitación, ciclovías, pasos peatonales, rampas y cruces para personas con discapacidad, juegos infantiles, canchas deportivas y parques para perros, entre otras acciones.

La vialidad a intervenir, cruza por más de 20 comunidades. Foto: Especial

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“Vamos a adornar con árboles, gravilla, también van a servir como jardines de infiltración para captar la lluvia. Por eso es importante dejar áreas que amortigüen el agua a través de gravillas de diferentes colores”, expresó Carlos Ramírez.

La vialidad a intervenir, cruza por más de 20 comunidades, entre las que se encuentran Alfredo del Mazo, Santa María Tulpetlac, Tolotzin 1, Jardines de Cerro Gordo, Río de Luz, Industrias Ecatepec, Jardines de Santa Clara, Ciudad Azteca, El Cegor, Héroes de la Independencia, Miguel Hidalgo, San Agustín, Granjas Valle de Guadalupe, Villas de Guadalupe Xalostoc, Las Vegas Xalostoc y El Chamizal.

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