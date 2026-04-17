Restos óseos hallados en límites de Tláhuac y Chalco, reflejo de una crisis, aseguran madres buscadoras; señalan que las autoridades han sido rebasadas

Los más de mil fragmentos óseos que fueron localizados por madres y personas buscadoras en la zona de la laguna de La Habana, en los límites de Tláhuac y Chalco, son el reflejo de una crisis que ya ha sido señalado, aseguraron integrantes de colectivos de buscadoras.

En una conferencia realizada la mañana de este viernes luego de una reunión con autoridades del Gabinete de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, las buscadoras señalaron que las autoridades han sido rebasadas.

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"Los mil 76 restos y fragmentos óseos localizados no son solo un número, son el reflejo de una crisis que hemos señalado las familias, las organizaciones que nos acompañan y diversos organismos internacionales. Nuestras instituciones están rebasadas por la falta de coordinación, ineficacia e indolencia de las autoridades", dijo Jacqueline Palmeros, integrante del colectivo de buscadoras Una Luz en el Camino.

Aseguraron que los restos óseos encontrados no son agrupados con la metodología técnica adecuada por parte de autoridades y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca catalogarlos como restos arqueológicos.

Colectivos de Búsqueda de la Ciudad de México realizaron una conferencia de prensa para expresar su posicionamiento sobre los más de mil hallazgos de fragmentos óseos encontrados en la búsqueda en Lagos de Tláhuac-Chalco. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

"Resulta inaceptable que las autoridades, específicamente la Fiscalía, pretendan catalogar los hallazgos como restos arqueológicos, basándose únicamente en una apreciación visual. La autoridad impidió que se siguieran las formalidades legales y técnicas obligatorias para descartar dicha aseveración. Esta narrativa omite deliberadamente que desde agosto del 2025 se localizaron restos humanos en esta misma zona que aún conservan prendas de vestir", dijo Palmeros.

Las personas buscadoras pidieron que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) les brinde protección durante las jornadas de búsqueda, las cuales serán retomadas este viernes.

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Los colectivos solicitaron la asignación de peritos, arqueólogos y antropólogos forenses, y que se garantice que cada resto sea procesado siguiendo estándares internacionales de identificación.

La instalación de una mesa de seguimiento con las familias para informar los avances y la entrega de un informe exhaustivo sobre los restos localizados.

Asimismo que se realice un análisis de contexto sobre las causas que convirtieron el área en un sitio de depósito de restos humanos, así como el resguardo de la zona y que no tomen decisiones de cierre de puntos sin el consenso de las familias buscadoras.

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afcl