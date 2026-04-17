Luego de varias horas de búsqueda e intensas diligencias ministeriales, autoridades capitalinas localizaron sin vida el cuerpo de Edith Guadalupe, una joven de 21 años que había sido reportada como desaparecida dentro de un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, hecho que ya es investigado como feminicidio.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando personal ministerial ingresó al edificio donde la joven había sido vista por última vez. De acuerdo con los primeros reportes, fue durante una inspección realizada por agentes de investigación y peritos cuando se confirmó el peor escenario para sus familiares: el cuerpo de la víctima fue encontrado al interior del inmueble, lo que provocó una inmediata movilización de personal especializado en criminalística y atención a víctimas.

La desaparición de Edith Guadalupe había sido denunciada desde el pasado 16 de abril, luego de que sus familiares perdieron contacto con ella y comenzaran a buscarla por distintos puntos de la ciudad. Conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades lograron reconstruir parte de su trayecto y establecieron que la joven había llegado a un edificio situado en la alcaldía Benito Juárez, lugar del que ya no volvió a salir.

La desaparición de Edith Guadalupe había sido denunciada desde el pasado 16 de abril. Foto: Especial

Con esa información, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desplegó un operativo de búsqueda apoyado por agentes de la Policía de Investigación y por el análisis de imágenes obtenidas a través de cámaras del sistema de videovigilancia del C5, lo que permitió centrar la atención en dicho inmueble.

Fue alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando comenzaron las diligencias ministeriales dentro del predio. Durante la revisión del lugar se realizaron aseguramientos y recolección de indicios que finalmente condujeron al descubrimiento del cuerpo de la joven, mientras que cerca de las 5:30 horas peritos iniciaron el procesamiento formal de la escena para recabar evidencia.

La zona permaneció acordonada por varias horas mientras especialistas forenses trabajaban en el levantamiento del cuerpo y en la recopilación de pruebas que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y quién estaría detrás del crimen.

Foto: Especial

Tras confirmarse la localización, la Fiscalía capitalina informó que la carpeta de investigación fue reclasificada de inmediato bajo el protocolo de feminicidio, con el propósito de agotar todas las líneas de investigación y llevar ante la justicia a quien resulte responsable.

El caso generó indignación entre familiares y personas cercanas a la víctima, quienes horas antes habían bloqueado avenida Revolución para exigir avances en la búsqueda, sin imaginar que poco después las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo.

Mientras continúan las investigaciones, personal especializado en atención a víctimas brinda acompañamiento a la familia de Edith Guadalupe, en un caso que vuelve a poner en evidencia la violencia que enfrentan las mujeres en la capital del país.

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afcl