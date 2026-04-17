La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó la muerte de Edith Guadalupe, cuyo cuerpo fue encontrado esta mañana en un edificio en la alcaldía Benito Juárez y llamó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) a investigar el caso con “prontitud y rigor”

“Condeno enérgicamente la muerte de Edith Guadalupe. Expresamos nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos. Hacemos un llamado a la @FiscaliaCDMX para que realice las investigaciones correspondientes con prontitud y rigor, a fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia” , indicó la mandataria a través de su cuenta de X.

La desaparición de Edith Guadalupe fue denunciada desde el pasado 16 de abril. La noche del jueves y mañana de este viernes familiares de la joven de 21 años bloquearon avenida Revolución frente al edificio ubicado en el número 829, donde fue vista por última vez.

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Al sitio llegaron peritos y elementos de la fiscalía capitalina, quienes encontraron un cuerpo al interior del inmueble. Más tarde, a través de un comunicado la FGJ informó que se había localizado a Edith Guadalupe sin vida.

“Como parte de las diligencias realizadas, se logró establecer la última ruta conocida de la víctima, incluyendo su traslado a un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde se llevaron a cabo actos de investigación, análisis de videograbaciones y procesamiento de indicios.

“En ese contexto, desde las 1:30 horas de este 17 de abril se inició una inspección ministerial en el inmueble referido, en la que se realizaron diversas diligencias y aseguramientos con distintos hallazgos, los cuales permitieron finalmente la localización del cuerpo de la víctima”, detalló la fiscalía a través de un comunicado.

Foto: captura de pantalla

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