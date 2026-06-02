A principios de mayo, el virus andes, una cepa letal de hantavirus, causó revuelo internacional por los contagios ocurridos en un crucero que navegaba por el océano Atlántico, debido al antecedente de que otro virus —Covid-19— causó una pandemia hace pocos años y provocó cerca de siete millones de muertes en el mundo.

Cada año se reportan miles de contagios por alguna de las 20 cepas de hantavirus que pueden enfermar a los seres humanos en varios países; sin embargo, no existe peligro de un contagio masivo por estas o por andes, única cepa que se transmite de persona a persona, ya que “no se contagia de forma tan eficiente”, de acuerdo con expertos consultados por EL UNIVERSAL.

Entre China y Corea reportan alrededor de 13 mil casos cada año, mientras que en Europa son aproximadamente 3 mil 100 casos, y en Rusia, cerca de 7 mil 300 registros.

En el continente americano bajan considerablemente las cifras, por ejemplo: entre Argentina y Chile se reportan 120 casos de hantavirus al año; en Brasil, 100 contagios, y en Estados Unidos, Panamá y Paraguay, 30 casos anuales en promedio en los últimos 20 años.

No obstante, es fundamental la detección temprana, el aislamiento inmediato y el tratamiento de apoyo para aliviar los síntomas, ya que no existe ningún tratamiento antiviral específico ni vacuna.

Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM, recordó que en México se han identificado cepas de hantavirus desde hace décadas, pero ningún contagio en personas.

“En 2006 un grupo de investigadores de varias instituciones de Japón y de México estaban buscando hantavirus en ratones en todo el mundo, y encontraron en México (...) en Morelos y en Guerrero. Analizaron 211 ratones y en 21 encontraron el material genético del virus, pero no era hantavirus andes, que es el que se ha documentado que se transmite de persona a persona”, explicó Rodríguez Álvarez.

Refirió que a la sociedad no debe preocuparle el aviso epidemiológico de la Secretaría de Salud, ya que pretende poner sobre aviso a las unidades médicas del país, “para que se esté pendiente, pero no hay que hacer nada extraordinario, ni los servicios médicos ni la población en general”.

Indicó que hasta noviembre pasado en ocho países de América, principalmente en el Cono Sur, se habían confirmado 229 casos y 59 defunciones por hantavirus. Los casos se reportaron en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Uruguay.

La cepa andes está en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia; no enferma a los ratones, pero la enfermedad está asociada a la proliferación de estos porque se transmite a través de su excremento y orina.

“El peligro de un brote va en función del mecanismo de transmisión del virus, de la capacidad de causar enfermedad, de la facilidad para contagiarse, del daño que provoca, desde luego si hay un punto en el que se involucra la capacidad de manejar a los pacientes y los tratamientos, pero el riesgo del brote es qué tan fácil se propaga el virus, y este virus no se propaga fácilmente”, finalizó.

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