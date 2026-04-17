Huixquilucan.- La autopista Toluca-Naucalpan sigue cerrada por un accidente automovilístico que provocó el derrame de gasolina de una pipa de Petróleos Mexicanos.

El Gobierno del Estado de México informó esta mañana a través del C5 que continúa el cierre en el kilómetro 28+100, a la altura del Barrio La Viga, paraje La Canaleja, con dirección a Toluca.

Este accidente se registró la mañana del jueves y las labores para la reapertura de la vialidad continúan.

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El derrame del combustible también afectó un manantial de la comunidad Magdalena Chichicaspa, de acuerdo con lo informado por la Comunidad Indigena Otomí de la Magdalena Chichicaspa y el Comité de Agua Ejidal.

El Comité de Agua Ejidal informó que a fin de evitar riesgos en el suministro, decidieron desconectar los cárcamos afectados y el servicio de agua potable se mantiene controlado y sin riesgo para la población.

También precisaron que realizarán las denuncias correspondientes contra las empresas de transporte involucradas y contra la concesionaria de la autopista.

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afcl