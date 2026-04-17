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Huixquilucan.- La autopista Toluca-Naucalpan sigue cerrada por un accidente automovilístico que provocó el derrame de gasolina de una pipa de Petróleos Mexicanos.
El Gobierno del Estado de México informó esta mañana a través del C5 que continúa el cierre en el kilómetro 28+100, a la altura del Barrio La Viga, paraje La Canaleja, con dirección a Toluca.
Este accidente se registró la mañana del jueves y las labores para la reapertura de la vialidad continúan.
Le también Comunidad de Magdalena Chichicaspa en alerta por posible contaminación de manantial; accidente ocasionó derrame de gasolina
El derrame del combustible también afectó un manantial de la comunidad Magdalena Chichicaspa, de acuerdo con lo informado por la Comunidad Indigena Otomí de la Magdalena Chichicaspa y el Comité de Agua Ejidal.
El Comité de Agua Ejidal informó que a fin de evitar riesgos en el suministro, decidieron desconectar los cárcamos afectados y el servicio de agua potable se mantiene controlado y sin riesgo para la población.
También precisaron que realizarán las denuncias correspondientes contra las empresas de transporte involucradas y contra la concesionaria de la autopista.
Accidente entre pipa de gasolina y tráiler provoca cierre en la Naucalpan-Toluca; recomiendan tomar previsiones
afcl
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