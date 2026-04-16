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Huixquilucan, Méx. – Un choque entre una pipa que transportaba gasolina y un tráiler de doble remolque se registró esta mañana en la , a la altura del kilómetro 28 +100.

Elementos del de Huixquilucan acudieron al lugar de los hechos.

La circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos, debido al derrame de combustible.

Accidente entre pipa de gasolina y tráiler. Foto: especial
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Accidente entre pipa de gasolina y tráiler. Foto: especial
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mahc

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