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Huixquilucan, Méx. – Un choque entre una pipa que transportaba gasolina y un tráiler de doble remolque se registró esta mañana en la autopista Naucalpan-Toluca, a la altura del kilómetro 28 +100.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Huixquilucan acudieron al lugar de los hechos.
La circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos, debido al derrame de combustible.
Accidente entre pipa de gasolina y tráiler. Foto: especial
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Ya se trabaja en la limpieza de la carpeta asfáltica.
Autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a tomar previsiones.
Accidente entre pipa de gasolina y tráiler. Foto: especial
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