Trolebús elevado choca cerca de la estación Covadonga en Chalco; reportan 20 lesionados

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Chalco, Méx. – La mañana de este jueves se registró un accidente de una unidad del , cerca de la estación Covadonga, en el municipio de Chalco, en el límite con Valle de Chalco, en el que de manera preliminar se reportan 20 personas lesionadas.

informó que los heridos presentan principalmente golpes y contusiones.

El incidente ocurrió sobre la avenida Solidaridad, avenida que conecta a los dos municipios del suroriente del Valle de México.

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Accidente de una unidad del Trolebús Santa Martha-Chalco. Foto: especial
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Versiones iniciales indican que el conductor perdió el control del vehículo al tratar de esquivar una coladera que está destapada y se impactó contra uno de los postes del propio sistema de transporte.

Otro testimonio establece que el conductor se habría quedado dormido, pero serán las autoridades quienes determinen después las causas del percance.

se trasladó al lugar para ofrecer asistencia a los lesionados.

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Accidente de una unidad del Trolebús Santa Martha-Chalco. Foto: especial
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El servicio en esa zona presenta afectaciones. Usuarios reportan retrasos en la ruta.

Hasta el momento, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STECDMX), quien se encarga de la operación de esa línea, no ha dado a conocer información en sus redes sociales.

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mahc

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