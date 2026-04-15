Los Reyes La Paz, Méx.— Las tres estaciones del Trolebús Santa Martha-Chalco que están en proceso de construcción sobre el viaducto elevado de la autopista México-Puebla, serán concluidas hasta mediados de mayo y no el 30 de abril como estaba estipulado en el contrato, informó el titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa.

Explicó que la empresa que lleva a cabo la edificación de las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico, pidió una prórroga de unos días para que sean terminadas, pues la propia operación de la carretera de peaje le ha impedido cumplir con el compromiso ofrecido de que estén listas el último día de abril.

“Han pedido que les ampliemos el plazo hacia mediados de mayo porque posiblemente continúen algunos trabajos, pero la intención es que a mediados de mayo esté totalmente liberada lo que tiene que ver con la superficie de rodamiento de la autopista, que ya no tengan que intervenir la parte baja, pero ya hay un avance muy importante en la construcción de las tres estaciones”, comentó el secretario.

“El impedimento mayor para los avances es que la autopista no puede parar, es difícil que cierren la circulación por mucho tiempo, entonces sólo trabajan en ciertos horarios que generalmente es en la noche y en el día avanzan en otras cosas, pero no pueden trabajar en lo que implique cerrar la autopista”, precisó.

Por lo demás no hay problema porque se ha avanzado en la parte financiera de la línea, cuya construcción está a cargo del gobierno mexiquense y la operación corresponde al gobierno de la Ciudad de México, cómo estipula el convenio que incluye a la Federación.

El titular de la Semov indicó que no sancionarán a la constructora porque hay argumentos razonables para el retraso de la obra.

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