Washington.— La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró ayer que continúan los controles de tráfico por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras la muerte de dos personas —el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Joan Durán Guerrero—, durante operativos migratorios en Texas y Maine.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha impartido instrucciones verbales a todas las oficinas regionales del país para que sigan los controles a vehículos”, respondió Leavitt a preguntas de los medios en su primera comparecencia tras regresar de su licencia por maternidad.

La portavoz explicó que “el Departamento de Seguridad Nacional cree que las detenciones de vehículos son una herramienta necesaria para que los agentes del ICE continúen con su campaña de deportación de los peores delincuentes extranjeros indocumentados de nuestro país”.

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Las muertes de Salgado Araujo, mexicano de 52 años, el 7 de julio en Houston, Texas, y del colombiano Durán Guerrero, de 26 años, el 13 de julio en Biddeford, Maine, se produjeron cuando ambos iban en sus vehículos y agentes de inmigración intentaron detenerlos.

Uno de los asuntos clave es el uso de cámaras corporales por parte de los agentes, y Leavitt aseguró que “más de la mitad de las oficinas regionales del ICE ya cuentan con ellas, y se prevé que el resto las reciba en un plazo de 60 días”.

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“El despliegue ha sido más lento de lo que hubiéramos deseado, pero esto se debe a la decisión de los demócratas de paralizar las actividades del DHS durante varias semanas”, apuntó la portavoz. Leavitt concluyó que esperaba que “muy pronto” todas las oficinas regionales del país tengan las cámaras corporales.

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En México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la muerte de un inmigrante mexicano, quien falleció tras ser atropellado por un camión mientras huía de agentes del ICE en Florida.

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Informó que, tras conocer el hecho, el Consulado de México estableció contacto inmediato con los familiares del connacional.

La Mandataria señaló que este caso se sumará a las gestiones diplomáticas y a las denuncias que México ha presentado por los operativos migratorios realizados en Estados Unidos. Expresó el rechazo de su gobierno a que la política migratoria criminalice a las personas por su condición migratoria

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En el caso de Salgado Araujo, un día después de que se revelara que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró la camioneta en la que viajaba, en busca de drogas, la abogada de la familia descartó que el connacional llevara drogas y dijo que lo que había en bolsitas detectadas en el vehículo es sal.

Salgado Araujo fue asesinado el 7 de julio por un agente del ICE cuando viajaba con otras tres personas, incluyendo su hermano, hacia su trabajo, en Houston, Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, dijo que Salgado Araujo intentó embestir al agente y este disparó “en defensa propia”.

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Sin embargo, los acompañantes de Salgado, entre los que se encuentra su hermano Víctor, rechazaron esa versión. Los tres fueron detenidos. El FBI obtuvo una orden judicial para revisar la camioneta, señalando la posibilidad de que el mexicano llevara drogas.

El registro se realizó el miércoles, según medios estadounidenses. Un agente del FBI aseguró en una declaración jurada que había observado desde el exterior de la camioneta cuatro pequeñas bolsas de plástico con una sustancia blanca de aspecto cristalino.

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El agente afirmó que, por su apariencia y empaquetado, las sustancias eran “consistentes” con el aspecto de la metanfetamina.

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Ruby L. Powers, abogada que representa a Víctor Salgado, el hermano de Lorenzo, dijo en una declaración obtenida por NBC News que hasta donde sabe, lo que había en las bolsitas es “sal granulada, que se mezcla con limón y agua para preparar una solución electrolítica casera que utilizan los trabajadores al aire libre bajo el calor extremo de Texas, no metanfetamina ni alguna otra sustancia ilícita”.

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“Una orden de registro no equivale a culpabilidad”, señaló Powers. “Una sustancia no identificada no es un narcótico confirmado”.

Powers indicó que estaba solicitando que la sustancia fuera analizada de inmediato “para que se pueda limpiar su nombre”.

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La familia de Salgado encabezó anoche una vigilia para honrar al mexicano y agradecer la solidaridad. “Mi familia quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento por el increíble apoyo que hemos recibido”, publicó en Facebook el hijo de Salgado Araujo, Ronaldo.

También ayer el agente del ICE que mató a Durán Guerrero en Maine fue identificado por su exesposa como David Michael Brouillette en el medio Portland Press Herald. Ashley Brouillette aseguró que su exmarido, de 37 años, la llamó admitiendo el tiroteo, justificando sus acciones y pidiendo que lo encubriera. Brouillette lo señaló de maltrato durante su relación.

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