Nueva York.—Las bolsas de valores de Nueva York cerraron este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0.2%, en una jornada marcada por la caída de las acciones tecnológicas.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow se situó en 52 mil 552 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió 0.51%, hasta 7 mil 533 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió 1.47%, hasta 25 mil 881 enteros.

Entre las empresas más perjudicadas en la sesión del jueves se encuentra Taiwan Semiconductor (TSMC), que bajó 2.3% después de anunciar en sus resultados trimestrales un incremento en su previsión de gastos.

La compañía anotó que espera que sus inversiones de capital se sitúen entre 60 mil millones de dólares y 64 mil millones este año. Previamente, había pronosticado que esa cifra se situaría entre 52 mil millones de dólares y 56 mil millones.

Por su parte, las acciones de Alphabet, matriz de Google y Youtube, retrocedieron 4.4% después de que la agencia Bloomberg divulgara que la empresa ha retrasado el lanzamiento de Ge mini 3.5 Pro, su modelo de inteligencia artificial (IA) más potente que tiene hasta la fecha.

Mientras, Nvidia bajó 2.4%, Meta -2.5%, Amazon, -2%, Micron Technology, -5.6% y Advanced Micro Devices, -5%.

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Caen petroprecios

En el plano geopolítico, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este jueves 0.82%, hasta 78.95 dólares el barril, pese al último intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaron 0.65 dólares respecto al cierre anterior.

Irán afirmó este jueves haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en respuesta a los bombardeos de esta madrugada contra territorio iraní.

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Según un comunicado de la Guardia Revolucionaria recogido por la agencia Tasnim, sus fuerzas aeroespaciales atacaron con misiles balísticos los hangares de almacenamiento de cazas estadounidenses y un nuevo centro de mando y control de Estados Unidos en una amplia base en Al Azraq, en Jordania.

La Unión Americana reanudó las operaciones contra Teherán el pasado fin de semana, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el acuerdo marco de alto el fuego firmado el 17 de junio al acusar a la nación persa de mantener los ataques contra embarcaciones en Ormuz.

Desde entonces, ha lanzado cuatro oleadas de ataques contra territorio iraní que han causado al menos la muerte de 30 civiles, según denuncia el régimen de Teherán.

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Por otro lado, el líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, advirtió este jueves de que las instalaciones petroleras de Arabia Saudí , el mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), serán objetivo de sus ataques si Riad lanza una operación "a gran escala" contra el territorio controlado por el grupo, respaldado por Irán.

Pese a todo, el crudo se encamina a una subida semanal: “La falta de avances hacia una solución ha provocado una subida considerable del precio del petróleo, de más de 20% por encima de los mínimos recientes”, apuntó el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

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