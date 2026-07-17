Ciudad Victoria.— Tamaulipas se ubica en la segunda posición nacional con el mayor nivel de bienestar, al registrar una calificación promedio de 8.79 puntos en satisfacción con la vida, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2025, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado fue dado a conocer en la Ciudad de México, en donde se consigna que la entidad fronteriza gobernada por Américo Villarreal Anaya (Morena) ha desplegado acciones para elevar las condiciones de vida de las y los tamaulipecos.

La medición realizada entre personas de 18 años y más —dada a conocer el pasado 14 de julio—, evalúa la satisfacción con la vida en una escala de 0 a 10. El promedio nacional fue de 8.62 puntos, por lo que Tamaulipas se colocó 0.17 puntos por encima de la media nacional.

El reporte del Inegi señala que el grupo de las cinco entidades con mayores niveles de satisfacción con la vida quedó integrado por Coahuila (8.85), Tamaulipas (8.79), Durango (8.78), Sinaloa (8.77) y Baja California Sur (8.77). En contraste, los más bajos fueron Oaxaca (8.32), Tabasco (8.37), Michoacán (8.48), Guerrero (8.51) y Zacatecas (8.51).

La Enbiare constituye el principal instrumento estadístico del país para medir el bienestar subjetivo de la población, al incorporar variables relacionadas con la satisfacción con la vida, el balance anímico, el propósito de vida y las condiciones personales, familiares, sociales y económicas que influyen en la percepción de bienestar.

A nivel nacional, el estudio revela que la satisfacción promedio con la vida aumentó respecto de la edición de 2021, al pasar de 8.45 a 8.62 puntos. Asimismo, identifica diferencias asociadas con condiciones de salud, discapacidad, nivel educativo, estado civil y situación económica de los hogares.

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En materia de bienestar económico, el informe también muestra que 17.7% de la población de Tamaulipas manifestó tener dificultad o mucha dificultad para cubrir los gastos habituales del hogar, cifra prácticamente alineada con el promedio nacional de 17.3%.

Con ese porcentaje, la entidad se ubicó por debajo de estados como Guerrero (28.1%), Tabasco (26.3%) y Oaxaca (25.8%), que registraron los mayores niveles de dificultad económica reportada.

El Inegi precisa que la Enbiare 2025 busca ofrecer información para comprender cómo las personas valoran distintos aspectos de su vida y generar evidencia que contribuya al diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a fortalecer el bienestar. El estudio también confirma que el bienestar subjetivo en México mantiene una tendencia positiva. En 2025, la satisfacción promedio con la vida alcanzó 8.62 puntos, superior a los 8.45 registrados en 2021, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

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