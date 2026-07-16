Capital Finance International (CFI), organización líder en análisis y evaluación del sector financiero global, reconoció a Banco Azteca como referente en democratización financiera con la distinción Champion of Financial Literacy and Inclusion Mexico 2026.

El galardón, que la institución bancaria obtiene por tercer año consecutivo, reafirma su compromiso con la democratización del acceso a servicios financieros y con la formación de comunidades financieramente empoderadas en México.

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Inclusión financiera con alcance nacional

El reconocimiento otorgado por CFI a Banco Azteca es resultado de una estrategia corporativa orientada a priorizar la equidad, al combinar solidez operativa con responsabilidad social.

Tras su evaluación, la organización resaltó una estructura única dentro del sistema financiero mexicano, que no solo permite el acceso en grandes ciudades, sino también la disponibilidad de servicios en zonas rurales, periféricas y vulnerables donde otras instituciones han decidido no operar.

CFI reconoce a Banco Azteca. Foto: iStock

Banco Azteca ha llegado a más de 30 millones de mexicanos con servicios financieros y tiene presencia en más de 800 municipios, de los cuales en 177 es la única opción bancaria. Además, la red de sucursales más extensa del país se complementa con plataformas digitales innovadoras que permiten garantizar la conectividad financiera, incluso en contextos donde la tecnología es limitada.

Tecnología y educación para cerrar brechas

Para la distinción otorgada por Capital Finance International, el proceso se caracterizó por un riguroso análisis en la evaluación de instituciones financieras a nivel mundial, lo que permitió identificar a Banco Azteca como una entidad que destaca por el uso innovador de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, en la adaptación de servicios educativos y financieros para contribuir a una sociedad más inclusiva y segura.

Al posicionarse como un referente en inclusión financiera en América Latina, Banco Azteca consolida la confianza de millones de mexicanos en sus servicios, en un contexto donde el país enfrenta desafíos significativos de desigualdad y acceso.

La institución bancaria reafirma su papel como agente de transformación en el desarrollo económico y social del país, demostrando que otra banca es posible al escuchar, incluir, educar y transformar.

El banco suma tres años consecutivos con este reconocimiento internacional. Foto: iStock

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