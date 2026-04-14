El Talent Land México 2026 se consolidó como uno de los eventos más relevantes para emprendedores, estudiantes y profesionales del ecosistema tecnológico en el país.

Dentro de este encuentro, Banco Azteca y Grupo Salinas, como patrocinadores del evento, participaron en el hackathon con un reto enfocado en innovación tecnológica para la educación e inclusión financiera en México, con el objetivo de impulsar soluciones útiles, accesibles y alineadas con las necesidades financieras de los jóvenes.

La convocatoria del reto registró inicialmente a más de 70 equipos y alrededor de 350 jóvenes interesados en desarrollar propuestas para fortalecer la educación financiera y ampliar el acceso a herramientas que ayuden a tomar mejores decisiones económicas. Tras el proceso de selección, 15 equipos llegaron a la etapa presencial en Ciudad de México para desarrollar y presentar sus proyectos durante Talent Land.

Banco Azteca refuerza su comprimo con la educación financiera. Foto: Cortesía

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El evento, que reunió a más de 30 mil asistentes durante tres días en Expo Santa Fe, con más de 500 speakers, talleristas, contenido especializado y experiencias tecnológicas, permitió a Banco Azteca participar en un espacio relevante para conectar con talento joven y reforzar su vínculo con innovación y tecnología.

De esta manera, el reto activado por Banco Azteca y Grupo Salinas dentro del hackathon fortaleció su visión de apoyar al talento joven en la creación de soluciones tecnológicas que pueden contribuir a una inclusión financiera más práctica y cercana.

Banco Azteca fue parte de los patrocinadores del evento. Foto: Cortesía

Tomin y el relevo generacional en la gestión del dinero

Entre los 15 equipos finalistas del reto, el proyecto Tomin fue seleccionado por el panel de jueces como ganador. Desarrollado por el equipo D3LT4, integrado por cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, obtuvo un premio de 100 mil pesos por proponer una app de educación e inclusión financiera para jóvenes que combina control de gastos, aprendizaje contextual, acompañamiento con inteligencia artificial y recomendaciones personalizadas de productos del banco.

La aplicación busca ayudar a los jóvenes a entender mejor sus hábitos financieros, organizar sus gastos y dar pasos más informados hacia su inclusión en el sistema financiero formal, mediante una experiencia simple, guiada y contextualizada.

Ganadores del hackathon organizado por Banco Azteca. Foto: Cortesía

Banco Azteca refuerza su compromiso con la inclusión financiera

Sobre esta iniciativa, José Manuel Azpiroz, director de Comunicación de Grupo Elektra, comentó que “nos permitió colaborar con programadores, desarrolladores, diseñadores y emprendedores que compartieron la convicción de que la educación financiera debía ser útil, accesible y acompañar los momentos clave de decisión”.

Con acciones como esta, Banco Azteca fortalece su visión de impulsar la educación financiera práctica, promover la inclusión financiera real y acompañar al talento joven en la creación de soluciones que pueden transformar el futuro financiero de miles de personas.

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