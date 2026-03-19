La digitalización de los servicios financieros ha acelerado el desarrollo de nuevas soluciones de pagos, crédito y atención al cliente. En ese contexto, los concursos de emprendimiento se han vuelto una vía práctica para poner a prueba ideas, medir su viabilidad y darles visibilidad ante especialistas del sector.

Con ese enfoque se realizó el FinTech World Cup México Qualifiers 2026, el 13 de marzo, en colaboración con la Universidad de la Libertad. Banco Azteca participó como patrocinador por segundo año consecutivo. El encuentro reunió a startups del ecosistema fintech que presentaron sus propuestas ante un jurado integrado por perfiles vinculados a innovación, tecnología y negocios.

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El formato fue directo: presentaciones breves para explicar el problema que cada proyecto busca resolver, su propuesta de valor, el modo en que opera la solución y su potencial de crecimiento. La evaluación se centró en criterios habituales en este tipo de competencias, como nivel de innovación, viabilidad comercial y capacidad de escalamiento.

En esta edición se presentaron soluciones asociadas a pagos digitales, herramientas tecnológicas para operación y atención financiera, así como aplicaciones basadas en datos e inteligencia artificial. La variedad de propuestas reflejó algunas de las prioridades del mercado: experiencias más simples para el usuario, procesos más ágiles para comercios y mejores herramientas para evaluar riesgo o comportamiento, sin sacrificar claridad y confianza.

El encuentro también permitió discutir retos que siguen marcando el ritmo de adopción en México: confianza del usuario, educación financiera, escalamiento responsable y consistencia regulatoria. La conversación, con presencia de emprendedores y comunidad universitaria, apuntó a una idea común: la innovación tiene sentido cuando resuelve fricciones reales y no se queda en demostración tecnológica.

La participación de Banco Azteca se planteó como acompañamiento institucional a un espacio de emprendimiento y evaluación de soluciones. La continuidad como patrocinador por segundo año consecutivo sumó un elemento de consistencia a la presencia de la institución en conversaciones de innovación financiera y talento emprendedor, sin convertir el evento en una campaña.

El FinTech World Cup México Qualifiers 2026 se realizó de la mano de la Universidad de la Libertad. La edición cerró con la participación de startups finalistas y un balance centrado en el dinamismo del emprendimiento fintech y en los desafíos que aún enfrenta el sector para ampliar su impacto.

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