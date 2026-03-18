Cancún, Quintana Roo. La Asociación de Bancos de México (ABM), en conjunto con las autoridades financieras del país, anunciará la disminución temporal del cobro de comisiones en pagos con tarjetas en gasolineras, con el objetivo de promover el mayor uso de medios digitales de pago y mantener precios accesibles al usuario.

La inauguración de la 89 Convención Bancaria, que se celebra en Quintana Roo, contará con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En el primer día de actividades de la convención bancaria en Cancún, fuentes consultadas por EL UNVIVERSAL, informaron que también se preparan cambios en los límites de depósitos en la cuenta bancaria conocida como N2, que actualmente es de 3 mil Unidades de Inversión (Udis), equivalente a 26 mil pesos, para alcanzar hasta un máximo que podría llegar a 100 mil pesos.

Dichos cambios buscan incentivar que las Pymes abran cuentas bancarias y puedan ser sujetas de crédito, uno de los principales objetivos de la presidenta Sheinbaum, quien en 2025 solicitó a los bancos llevar el financiamiento a las pymes en 2030 al 30% del universo de estos negocios en todo el país.

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Buscan que las gasolineras utilicen con mayor fuerza las plataformas Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo) que no cobran comisión y pueden incentivar que la población pague solamente con medios digitales al momento de cargar combustible. Foto: Unsplash

En ese mismo sentido, como parte de los anuncios en materia de agenda digital que se tendrán durante la Convención Bancaria, también se buscará que las gasolineras utilicen con mayor fuerza las plataformas Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo), del Banco de México, las cuales no cobran comisión y pueden incentivar que la población pague solamente con medios digitales al momento de cargar combustible.

Asimismo, este miércoles la Asociación de Bancos de México (ABM) y las autoridades financieras del país tendrán reuniones sobre la estrategia digital que se pretende implementar en el país para una mayor adopción de medios de pago totalmente digitales y avanzar en los esfuerzos por disminuir el uso de efectivo en el país.

El pasado 24 de febrero, EL UNIVERSAL adelantó que los bancos que operan en el país, en conjunto con las autoridades financieras, están reforzando su estrategia para incentivar los medios de pago digitales en México, lo cual también incluiría a las casetas de todo el país.

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En tanto, el jueves también se darán a conocer los avances en las metas de crédito a las Pymes, donde, según datos de la ABM, en un año han avanzado del 24.6% a 26.8%, mientras que las tasas promedio para estos financiamientos se redujeron de alrededor de 16% a 14%.

De igual forma, la banca se comprometerá a elevar el crédito como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) del país, del 38% que se encuentra en la actualidad, a por lo menos 45% hacia 2030, lo que implicaría colocar alrededor de 4.5 billones de pesos adicionales hacia el cierre del sexenio.

DIF Oaxaca despide a 26 trabajadores de gasolinera que exigían mejores condiciones laborales. Foto: Archivo

Confianza en lograr TMEC

En breve entrevista en el primer día de actividades de la convención bancaria, el presidente de la ABM, Emilio Romano, dijo que hay confianza en el sector de que se logrará una buena revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos, proceso que comenzó sus primeras discusiones este miércoles.

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“Estamos convencidos de que México va a acabar fortalecido en un tratado que va a reforzar y mejorar el libre comercio en América del Norte. México necesita este libre comercio, claramente somos un país destinado al comercio exterior, pero más lo necesitan también nuestros socios comerciales, porque nosotros somos la pieza que les da la capacidad de ser competitivos en su manufactura a nivel industrial”, dijo el banquero.

El primer día de la edición 89 de la Convención Bancaria estará enfocado en la labor social del sector, con énfasis en el empoderamiento económico y la inclusión financiera de poblaciones marginadas, señaló Romano.

Indicó que la banca, a través de más de 300 mil colaboradores, trabaja de forma cotidiana en impulsar el crecimiento del país y en generar condiciones que permitan una mayor movilidad social, mediante el acceso a servicios financieros y herramientas que mejoren la vida económica de las personas.

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Romano explicó que esta jornada inaugural estará dedicada a destacar iniciativas orientadas a fortalecer la vida financiera de los sectores más vulnerables, mientras que en los días siguientes se abordarán los pilares estratégicos del sector, entre ellos la educación financiera, el incremento del crédito, la digitalización y el empoderamiento del cliente.

Añadió que los avances en estos rubros buscan detonar un mayor crecimiento económico y contribuir a un entorno más equitativo para la población en México.

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ss/mcc