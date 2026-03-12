A 90 días de la llegada de turistas a México por el Mundial de Futbol 2026, la digitalización de pagos en pequeños comercios se perfila como uno de los retos clave para mejorar la experiencia de visitantes internacionales, especialmente en pequeños negocios que aún dependen del efectivo.

En ese contexto, plataformas de tecnología financiera buscan ampliar el uso de cobros con tarjeta o billeteras digitales a través de teléfonos móviles, con el objetivo de que pequeñas y medianas empresas puedan aceptar pagos sin necesidad de una terminal física.

De acuerdo con Enrique Horcasitas, director de Pymes para Mercado Pago, el flujo de turistas que llegará al país en los próximos meses obligará a acelerar la adopción de pagos electrónicos, ya que en muchos mercados internacionales el uso de efectivo es cada vez menos común.

Lee también Ventas en línea crecieron 19.2% en 2025; suman 77.2 millones de compradores digitales en México

“Muchos de los visitantes que vendrán al país no están acostumbrados a usar efectivo, y menos aún una moneda extranjera. Por eso buscamos que los comercios puedan aceptar pagos digitales de forma sencilla”, explicó.

Actualmente, el ecosistema de Mercado Libre integra a más de un millón de pymes en México y cuenta con más de un millón de terminales punto de venta activas en el país. Según la empresa, alrededor del 60% de las transacciones que se realizan en las terminales Point ya se hacen mediante pagos sin contacto.

La compañía señala que la adopción de medios digitales tiene un impacto directo en los ingresos de los pequeños negocios. Con base en encuestas realizadas a sus usuarios, los comercios que incorporan una terminal para aceptar pagos con tarjeta registran en promedio un aumento de 30% en sus ventas frente a quienes operan únicamente con efectivo.

Lee también Mundial 2026: Estiman crecimiento en pagos digitales; sube adopción de tarjetas en México

Además del incremento en ventas, la digitalización permite a los comerciantes acceder a herramientas tecnológicas para administrar su negocio, como reportes de ventas, análisis de productos más vendidos o identificación de los días con mayor demanda.

Horcasitas explicó que muchas pymes aún carecen de información básica sobre el desempeño de sus negocios, por lo que el uso de plataformas digitales también permite generar datos que facilitan la toma de decisiones.

“Cuando vas con algunos comercios y les preguntas cuál es su día de mayores ventas o cuál es su producto más vendido, muchas veces no lo saben. Con estas herramientas pueden tener esa información y administrar mejor su negocio”, señaló.

Lee también Estas son las instituciones financieras más usadas para comprar en línea en México, según un estudio

El directivo agregó que el crecimiento en pagos digitales continúa acelerándose. Tan solo en 2025, los pagos realizados a través de terminales de la firma; registraron un crecimiento superior al 100% respecto al año previo.

A pesar de estos avances, el potencial de adopción sigue siendo amplio. De acuerdo con la empresa, en México existen alrededor de cinco millones de pymes, pero apenas cerca del 20% utiliza soluciones para aceptar pagos electrónicos.

En ese sentido, Mercado Pago puso a disposición de sus clientes una solución digital para realizar pagos al acercar directamente una tarjeta a un teléfono, denominada Point Tap, con lo cual busca que las pymes estén listas para aumentar sus ventas y recibir el volumen de turistas que vendrá al país.

Lee también Profeco alerta sobre contratos digitales en compras en línea; advierte posibles cláusulas abusivas

Según la firma financiera, la apuesta ahora es reducir las barreras de entrada para los pequeños comercios, permitiendo que acepten pagos directamente desde su teléfono móvil sin necesidad de adquirir hardware adicional, una medida que podría acelerar la digitalización justo antes de la llegada de millones de turistas al país.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc