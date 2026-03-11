Ciudad de México.- México recibió en enero pasado 10% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2025, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al país llegaron 8.83 millones de turistas extranjeros en el primer mes de 2026, comparado con 8.03 millones del mismo lapso del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

El principal repunte anual sucedió en los turistas fronterizos, que en enero de 2026 crecieron 19.2% interanual hasta superar a 1.85 millones de personas, mientras que aquellos que llegaron por avión aumentaron 1.8%, hasta 2.17 millones.

Por otro lado, en enero pasado el gasto total de los turistas internacionales se elevó 3.9% interanual al pasar a 3 mil 477 millones de dólares desde una cifra previa de 3 mil 346 millones de dólares.

En contraste, el gasto medio de cada turista descendió 5.5% hasta 393.40 dólares en enero pasado, comparado con 416.40 dólares del primer mes de 2025.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45.03 millones de turistas internacionales en 2024, es decir 7.4% más que en 2023, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de Covid-19.

El ingreso de divisas por viajeros internacionales en 2024 totalizó 30 mil 246.2 millones de dólares, casi 6% más que el año anterior.

México es el sexto país más visitado del mundo, según el gobierno y empresarios, con base en datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), mientras que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fijó como meta llegar al top 5.

La economía relacionada con el turismo, que el Inegi llama Producto Interno Bruto (PIB) turístico, creció 0.6% anual en el tercer trimestre de 2025, impulsada en particular por un aumento de 1.8% en el sector de bienes y una subida de 0.3% en los servicios.

