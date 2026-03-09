La Ciudad de México es rica en historia, pues desde su asentamiento ha sido testigo de numerosos acontecimientos que se cuentan en sus barrios. Y durante marzo podrás conocerlos gracias a los tours de la Secretaría de Cultura.

Esta iniciativa surge con el objetivo de acercar al público a personajes trascendentales y conservar la memoria de la capital. Para que no te los pierdas, te decimos las fechas.

Descubre la riqueza de los barrios de la CDM con estos recorridos. Foto: Pexels

¿Cuáles son los recorridos por los barrios de la CDMX?

Centro Histórico

En el paseo “Esperanza Iris, la reina de la opereta”, en el Centro Histórico, podrás conocer uno de los recintos icónicos de la capital: el teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este es un espacio simbólico de la Secretaría de Cultura y fue fundado en 1918.

También recorrerás el Archivo Histórico de la Ciudad de México, con su fachada barroca que resguarda la historia político-administrativa de la ciudad y algunos documentos personales y artísticos de la cantante Esperanza Iris.

Fecha: domingo 15 de marzo

Horario de llegada: 10:45 horas

Lugar de encuentro: cruce de Xicoténcatl y Donceles, Centro Histórico.

Centro Histórico. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

San Ángel

El segundo recorrido "De Tenanitla a la Villa de San Ángel" por uno de los barrios más pintorescos de la CDMX, asentado en el pedregal de roca volcánica tras la erupción del Xitle.

Disfruta de un viaje al virreinato para conocer la época en la que la élite novohispana construyó elegantes casonas alrededor de la Plaza de San Jacinto, entre ellas, la Casa del Risco que hoy en día en un centro cultural.

Fecha: domingo 22 de marzo

Horario de llegada: 10:45 horas

Lugar de encuentro: Plaza de San Jacinto, ubicada Madero y San Jacinto, San Ángel, Álvaro Obregón.

Barrio de San Ángel. Foto: Sectur CDMX

Cuauhtémoc

El último recorrido del mes es “A un paso de Reforma, una ventana a Chiapas”, que busca sumergir a los asistentes en un espacio cultural para aprender sobre la riqueza de Chiapas. Además de adentrarse en una casona de estilo neocolonial.

La visita también contempla una parada en la Diana Cazadora, escultura que representa a la diosa griega Artemisa y que prácticamente todos ubican en la CDMX.

Fecha: domingo 29 de marzo

Horario de llegada: 10:45 horas

Lugar de encuentro: camellón del Paseo de la Reforma y la calle de Toledo, Colonia Juárez, Cuauhtémoc.

Fuente de la Diana Cazadora. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuestan los paseos históricos de CDMX?

Todos estos recorridos por la CDMX son gratis y aptos para todo el público. Lo único que necesitas es presentarte puntual en el punto de encuentro y llevar muchas ganas de aprender la historia de nuestra capital.

Más información en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

