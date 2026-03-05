Planea tu próxima escapada de fin de semana. Si no sabes a dónde, te proponemos 5 lugares cerca de la CDMX.

Hay pueblos mágicos, ciudades prehispánicas y hasta un glamping con aguas termales.

Tour al pueblo mágico de Cholula

El programa Paseos Culturales INAH ofrece recorridos en CDMX y en lugares cercanos. Este fin de semana tendrá un tour al pueblo mágico de Cholula, en Puebla, considerada la ciudad viva más antigua de América (habitada desde el siglo V a.C.).

En este caso, Jesús López del Río, maestro en Estudios Mesoamericanos, guiará a los asistentes por los puntos más simbólicos de la ciudad sagrada, conocida por albergar el basamento piramidal más grande del mundo.

En su momento de auge fue un importante centro comercial que reunía a gente de toda Mesoamérica.

Foto: Sectur México

Los puntos a visitar son: Museo de Sitio de Cholula, zona arqueológica, Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, Capilla Real de los Naturales y la Plaza de la Concordia.

El paseo está programado para el domingo 8 de marzo.

Tiene un costo de $900 pesos por persona. Incluye transportación redonda, guía y coordinador de grupo. No incluye radio receptor con audífono ($60 pesos) y entrada a la zona arqueológica ($105 pesos).

Más información a los teléfonos: (55) 5212 2371, (55) 5553 2365 y (55) 5553 3822 o al correo: reservaciones@inah.gob.mx

Zona arqueológica de Xochicalco en Morelos

¿Qué tal visitar un Patrimonio de la Humanidad el fin de semana? A las afueras de Cuernavaca, en la cima de uno de los tantos cerros de la región, se levanta la imponente zona arqueológica de Xochicalco, a poco más de 2 horas de la CDMX.

Se cree que los pobladores de Teotihuacán fundaron esta ciudad, cuyo apogeo ocurrió entre los años 650 y 900 de nuestra era.

Foto: Sectur México

Fue un importantísimo centro científico y comercial, con grandes avances de ingeniería y urbanismo en aquel entonces, ya que el cerro donde se construyó fue aplanado para construir casas, adoratorios, un observatorio astronómico y la icónica Pirámide de las Serpientes Emplumadas con sus muros tallados.

Abre el fin de semana de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $105 pesos por persona.

Glamping con aguas termales en Hidalgo

El semidesértico Valle del Mezquital de Hidalgo, a unas 2 horas y media de la CDMX, es reconocido por sus balnearios de aguas termales, aunque en esta ocasión te proponemos un plan con un toque distinto para el fin de semana: pasar la noche en un glamping.

En ell Balneario Pocitas Tlaco se encuentra Mäka Dehe Glamping, un hospedaje con domos geodésicos en medio de la naturaleza, con vistas a las montañas cercanas, ventanales panorámicos y un atractivo único en México: una terraza equipada con una piscina llena de agua termal.

Fotos: Mäka Dehe Glamping

Al ser huésped recibirás acceso al parque acuático, con albercas infantiles, toboganes y servicio de masajes.

Precios por noche desde $2,800 pesos para 2 personas.

Más información en el sitio web: tlacoac.com.mx

Festival Internacional Cultural del Mariachi en el Estado de México

Cada año, el pueblo de Calimaya (a 1 hora y media de la CDMX) presenta el Festival Internacional Cultural del Mariachi, uno de los eventos más grandes de la región, el cual busca destacar la música tradicional mexicana.

Las actividades comenzaron desde el 2 de marzo y finalizarán este fin de semana, precisamente los días en los que habrá más actividades.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

El atractivo principal es la presentación de mariachis, como Plata de Calimaya, Amadeus, Aventureros, Mexicanísimo con la Orquesta Sinfónica del Edomex, etc..

También habrá recorridos históricos y artesanales por el centro, danzas tradicionales, exposiciones fotográficas y documentales, e incluso funciones de lucha libre.

La entrada es gratuita.

Consulta la cartelera y horarios en Facebook: ‘Ayuntamiento de Calimaya 2025-2027’.

Museo del Mamut en Tultepec

Hace pocos días y después de 4 años en remodelación, abrió el Museo del Mamut (Mudema) en Tultepec, Edomex, (a menos de 1 hora de la CDMX), una localidad famosa por la gran cantidad de hallazgos fósiles de estos animales prehistóricos.

Un edificio contemporáneo de ladrillos rojos resguarda una colección con más de 1,500 huesos de aproximadamente 14 ejemplares, quienes vivieron en la zona hace unos 14,000 años.

Foto: Gobierno Municipal de Tultepec

Su atractivo principal es la osamenta prácticamente completa de un macho de entre 20 y 25 años de edad, de 3.6 metros de altura y 7 metros de largo. Además, alberga una trampa de caza (única en México) ligada a rituales de agradecimiento.

Abrirá el fin de semana de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

