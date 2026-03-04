La velocidad promedio de un avión ronda los 800 y 900 kilómetros por hora. Son tan rápidos que, en un vuelo, pueden conectar destinos en cuestión de pocas horas o, en algunos casos, minutos.

Hay trayectos tan largos que rebasan las 19 horas de vuelo, aunque también los hay tan breves que duran menos de la mitad de un partido de futbol.

De hecho, en México tenemos 3 vuelos muy cortos en los que es muy probable que tardes más en llegar de tu casa al aeropuerto o en todo el proceso de seguridad y abordaje, que en el aire.

Vuelo Ciudad de México-Querétaro

Cerca de 208 kilómetros separan Ciudad de México de Santiago de Querétaro, un trayecto de aproximadamente 3 horas en auto y muchísimo más corto en un vuelo de Aeroméxico.

Foto: José Pablo Domínguez. Unsplash

Aunque la página oficial de la aerolínea indica que la duración total es de poco más de 1 hora, el avión se mantiene en el aire durante apenas unos 23 minutos.

Si quieres viajar en el tercer vuelo más corto de México, considera que el costo de ida es de aproximadamente $3,500 pesos por persona.

Vuelo Guadalajara-Puerto Vallarta

Jalisco obtiene la medalla de plata si se habla de los vuelos más cortos de México, específicamente con el servicio de Volaris y Viva Aerobus entre la capital Guadalajara —la segunda ciudad más importante del país— y Puerto Vallarta. uno de los destinos de playa con más demanda en el Pacífico mexicano.

Foto: Zucker Pop. Pexels

Ambas compañías aéreas especifican que el tiempo de duración de su respectivo vuelo es de apenas 50 minutos, de los cuales solo 20 minutos se mantiene en el aire.

El viaje de ida tiene un costo de aproximadamente $1,300 pesos por persona.

Vuelo Cancún-Cozumel

Desde Guadalajara ‘volamos’ hasta Cancún, el destino turístico más famoso del país gracias a su gran oferta de hoteles, parques, actividades y la belleza del Caribe mexicano.

Foto: Darko Kukovec. Unsplash

Ese destino tiene el vuelo más corto de México, a cargo de la aerolínea Aerus, que conecta la capital de Quintana Roo con el pueblo mágico insular de Cozumel, en un trayecto de aproximadamente 15 minutos en el aire, cubriendo una distancia de unos 133 kilómetros.

La tarifa de un boleto de ida va de los $1,000 a los $1,400 pesos por persona.

