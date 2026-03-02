Tramitar la visa americana puede poner de nervios a los solicitantes, especialmente durante la entrevista.

Las cifras reveladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos no hacen más que demostrar la rigurosidad del proceso.

Por ello, hay que revisar cada paso con detenimiento y apegarse a los requisitos emitidos por las autoridades de inmigración.

¿Cuántos rechazos a mexicanos revelan las cifras del Departamento de Estado?

El Departamento de Estado de EE.UU permite consultar su tasa de rechazos en la visa. Foto: Freepik

Leer también Qué es la UK ETA para viajeros que quieren entrar al Reino Unido

¿Cuál es el porcentaje de rechazo de la visa a mexicanos?

En su documento titulado "Tasa de rechazo ajustada (solo visas tipo B)", el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló una lista de porcentajes sobre la negativa de solicitudes durante el Año fiscal 2025.

De acuerdo con las cifras, México obtuvo una tasa de rechazo del 21.36%, lo que significa que aproximadamente 2 de cada 10 solicitudes fueron negadas.

En nuestro continente, los países con mayor porcentaje de rechazo fueron Cuba con 70.86%, Nicaragua con 53.15%, Haití con 50.26%, Venezuela con 48.22% y Honduras con 46.52%.

Y los de la tasa más baja, o sea que casi no registraron muchos rechazos, fueron Uruguay con 2.51%, Panamá con 6.51%, Argentina con 7.4%, Surinam con 14.28% y Brasil con 14.87%.

¿Qué países tienen mayor porcentaje de rechazo de la visa?

A nivel mundial, los países que obtuvieron la mayor tasa de rechazo de la visa estadounidense fueron Laos con 84.35%, Somalia con 83.52%, Palau con 80.00%, South Sudan con 76.09% y Gambia con 75.29%.

El documento "Tasa de rechazo ajustada (solo visas tipo B)" incluye a 199 países, y está disponible para la consulta pública en el sitio del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Presentar documentos incompletos o falsos puede ser motivo para la negación de la visa. Foto: Unsplash

¿Por qué motivos pueden rechazar la solicitud de la visa?

El rechazo de la solicitud de la visa puede ocurrir por diversos motivos, principalmente, por la incapacidad de demostrar vínculos sólidos con el país de origen, como empleo estable, propiedades o lazos familiares que acrediten la intención de regresar.

También puede negarse la expedición por falta de documentación, errores en el formulario, inconsistencias en la entrevista o haber solicitado una categoría de visa incorrecta.

Otros motivos más graves incluyen antecedentes penales, violaciones migratorias previas, información falsa o incompleta y ciertas condiciones de salud que puedan representar un riesgo público.

Cuando te niegan este documento, no significa que hayas quedado “vetado” para siempre. Ahí mismo te entregarán una hoja con el motivo de la negación, generalmente bajo la razón 214(b).

En tal caso, significa que fue rechazada por una decisión administrativa basada en Lazos laborales, ingresos, propiedades, familia, historial de viajes o coherencia de respuestas en la entrevista.

Sí, puedes volver a presentar la solicitud, pero pagando de nuevo, haciendo otra vez la entrevista y entregando los documentos correctos, con las especificaciones necesarias.

Leer también Qué hacer y dónde ir este fin de semana en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters