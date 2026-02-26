Un par de días nos separan del fin de semana, el momento para salir de la CDMX y disfrutar los atractivos de pueblos y ciudades cercanos.

Si aún no planeas tu próxima escapada, encuentra inspiración en las siguientes 5 opciones: Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Carnaval de la Montaña en Real del Monte

Aunque la mayoría de carnavales ya terminaron, el pueblo mágico de Real del Monte, a menos de 2 horas de la CDMX, se prepara para celebrar el Carnaval de la Montaña.

Foto: Sectur Hidalgo

Sus céntricas calles y callejones, con casonas de estilo inglés, se convertirán en una pista de baile protagonizada por música de viento, carros alegóricos y personas que lucirán disfraces tradicionales y modernos.

Este año, los invitados de honor son los cuernudos de Calnali, personajes principales de uno de los carnavales más tradicionales de la Sierra Alta del estado.

La inauguración es el sábado 28 de febrero (horario por definir) y el desfile principal, el domingo 1 de marzo, a partir de las 4:00 p.m.

Visita su Facebook: ‘Ayuntamiento Mineral del Monte 2024-2027’.

Festival de cerveza artesanal en Tlaxcala

Para los fanáticos de la ‘chela’, su radar debe apuntar a la ciudad de Tlaxcala, a menos de 2 horas de CDMX. En su centro histórico se celebra este fin de semana la octava edición del Chelatlax, el festival dedicado a la cerveza artesanal.

Dentro del restaurante-bar El Asador del Vecino, habrá una gran variedad de cervecerías (como Skäl, Centeo, 1979, Retórica, La del Jicote, etc), food trucks con distintos tipos de comida, artesanos locales y un escenario para presentaciones musicales de artistas como DJ Argyrantemun, Gangreena, Banda La Iniciativa, Hell Caravan y más.

Es el sábado 28 de febrero de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. y el domingo 1 de marzo de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

La entrada es gratuita, aunque el consumo va por tu cuenta.

Más información en Facebook: ‘Chelatlax’.

Tour a Grutas de Cacahuamilpa y Taxco

¿Cómo se puede conocer una maravilla de la naturaleza y un pueblo mágico en un mismo día? El fin de semana, lánzate al tour 'Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa y Taxco', organizado por la agencia Espíritu Viajero.

Primero, explora las bóvedas con estalactitas y estalagmitas de esta joya natural de Guerrero, asómbrate con sus caprichosas formaciones y conoce los detalles de su origen y descubrimiento.

Foto: Sectur Guerrero

Después, camina por los estrechos callejones empedrados de Taxco mientras un guía te muestra algunos de sus edificios más emblemáticos y te cuenta el proceso de extracción y aprovechamiento de la plata, extraída de las ricas minas de la región.

Es el sábado 28 de febrero, a las 6:15 a.m. cerca del Metro Centro Médico.

Tiene un costo de $959 pesos por persona. Incluye transporte redondo, visitas guiadas y seguro de viajero; considera llevar cerca de $200 pesos en efectivo para entrada a las grutas y otros gastos no incluidos.

Web: espirituaventurero.com.mx

Tour en el mercado de Tepoztlán

En 2024, el pueblo mágico de Tepoztlán, a 1 hora y media de la CDMX, estrenó el nuevo Mercado Municipal, un atractivo turístico por su variedad de comida, productos regionales y vistas a las montañas cercanas.

Conócelo el fin de semana en el tour guiado ‘Fiesta para los Sentidos’ de la operadora turística Tepoztlán, que te llevará a conocer los platillos e ingredientes más característicos del pueblo.

Fotos: Operadora Turística Tepoztlán

La experiencia incluye la visita a un taller de pan artesanal para conocer su proceso de elaboración, así como entrada al Exconvento de La Natividad, una joya colonial considerada Patrimonio de la Humanidad.

Tiene un costo de $550 pesos por persona e incluye hidratación, guía especializado y transportación local.

Más información en el sitio web: tourstepoztlan.com.mx

Aguas termales en Puebla

¿Sabías que en la ciudad de Puebla hay un parque con aguas termales? A unas 2 horas de la CDMX, a un costado del río Atoyac y muy cerca de la zona comercial y residencial de Angelópolis, se encuentra el Balneario Agua Azul.

Foto: Balenario Agua Azul

Sus más de 10 albercas (algunas con toboganes familiares y extremos) se nutren con el agua proveniente del deshielo del volcán La Malinche y de un manantial termal cercano, con temperatura de 28.5 °C.

El parque también dispone de canchas deportivas, miradores al río, restaurante, área de terrazas y asadores.

Abrirá el fin de semana de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $130 pesos por adulto y $110 para menores de 10 años o 1.45 metros de estatura.

Web: balnearioaguaazul.com.mx

