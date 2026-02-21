Más Información
La Ciudad de México se alista para celebrar la edición XXI de la Feria del Pulque y la Barbacoa, un evento gastronómico que los glotones y foodies no se pueden perder.
Durante tres días verás un festín de antojitos ante tus ojos.
¿Qué habrá en la Feria del Pulque y la Barbacoa?
La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 es una celebración dedicada a dos grandes íconos de la gastronomía mexicana: la barbacoa tradicional y el pulque artesanal.
Este evento reúne a productores, cocineros y expositores locales, así como invitados de otras alcaldías e incluso de otros estados, quienes comparten sus recetas y productos con el público.
Pero la feria no solo destaca por la comida, sino por promover la cultura popular mexicana en un entorno festivo y seguro para toda la familia.
En la edición 2026 encontrarás distintas propuestas de barbacoa al estilo Hidalgo y Estado de México. Así que prepárate para degustar tacos suaves y dorados, consomé caliente, tortillas recién hechas y una variedad de salsas para acompañar.
Ve con hambre porque también habrá:
- Quesadillas, moles, sopes y tacos
- Chocolates, chocobombas, enjambres y mermeladas artesanales
- Gelatinas y dulces típicos
- Artesanías
También habrá curaditos a elegir: fresa, avena y piñón, mazapán, rompope o arroz con leche.
Y es que no hay mejor combo que un curado con su respectiva barbacoa, junto con un buen ambiente. Por eso, la feria incluye presentaciones musicales y actividades culturales.
Cuánto costará la entrada a la Feria del Pulque y la Barbacoa 2026
La entrada será gratis, solo deberás pagar lo que consumas. Te recomendamos llevar efectivo.
La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 ocupará la explanada de la alcaldía alcaldía Magdalena Contreras, en Ciudad de México.
¿Cuándo es la Feria del Pulque y la Barbacoa 2026?
Del 13 al 15 de marzo,de 9:00 a 21:00 horas.
