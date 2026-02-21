La Ciudad de México se alista para celebrar la edición XXI de la Feria del Pulque y la Barbacoa, un evento gastronómico que los glotones y foodies no se pueden perder.

Durante tres días verás un festín de antojitos ante tus ojos.

La barbacoa recién salida del horno conquistará a los asistentes de la feria. Foto: Unsplash

¿Qué habrá en la Feria del Pulque y la Barbacoa?

La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 es una celebración dedicada a dos grandes íconos de la gastronomía mexicana: la barbacoa tradicional y el pulque artesanal.

Este evento reúne a productores, cocineros y expositores locales, así como invitados de otras alcaldías e incluso de otros estados, quienes comparten sus recetas y productos con el público.

Pero la feria no solo destaca por la comida, sino por promover la cultura popular mexicana en un entorno festivo y seguro para toda la familia.

En la edición 2026 encontrarás distintas propuestas de barbacoa al estilo Hidalgo y Estado de México. Así que prepárate para degustar tacos suaves y dorados, consomé caliente, tortillas recién hechas y una variedad de salsas para acompañar.

Ve con hambre porque también habrá:

Quesadillas, moles, sopes y tacos

Chocolates, chocobombas, enjambres y mermeladas artesanales

Gelatinas y dulces típicos

Artesanías

También habrá curaditos a elegir: fresa, avena y piñón, mazapán, rompope o arroz con leche.

Y es que no hay mejor combo que un curado con su respectiva barbacoa, junto con un buen ambiente. Por eso, la feria incluye presentaciones musicales y actividades culturales.

La barbacoa es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. Foto: Freepik

Cuánto costará la entrada a la Feria del Pulque y la Barbacoa 2026

La entrada será gratis, solo deberás pagar lo que consumas. Te recomendamos llevar efectivo.

La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 ocupará la explanada de la alcaldía alcaldía Magdalena Contreras, en Ciudad de México.

¿Cuándo es la Feria del Pulque y la Barbacoa 2026?

Del 13 al 15 de marzo,de 9:00 a 21:00 horas.

