Más Información

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

¿Quién es Rafa Olarra?; el director argentino que fue visto en una cita junto a Pedro Pascal

¿Quién es Rafa Olarra?; el director argentino que fue visto en una cita junto a Pedro Pascal

Pancito Merge en Nintendo Switch; conoce el videojuego inspirado en la panadería mexicana tradicional

Pancito Merge en Nintendo Switch; conoce el videojuego inspirado en la panadería mexicana tradicional

“Therians” en CU; primera reunión en CDMX registra nula asistencia

“Therians” en CU; primera reunión en CDMX registra nula asistencia

Senadora Andrea Chávez confirma su embarazo al lado de empresario juarense; asegura que es "el reto más importante" de sus vidas

Senadora Andrea Chávez confirma su embarazo al lado de empresario juarense; asegura que es "el reto más importante" de sus vidas

[Publicidad]

La se alista para celebrar la edición XXI de la Feria del Pulque y la Barbacoa, un evento gastronómico que los glotones y foodies no se pueden perder.

Durante tres días verás un festín de antojitos ante tus ojos.

La barbacoa recién salida del horno conquistará a los asistentes de la feria. Foto: Unsplash
La barbacoa recién salida del horno conquistará a los asistentes de la feria. Foto: Unsplash

Leer también

¿Qué habrá en la Feria del Pulque y la Barbacoa?

La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 es una celebración dedicada a dos grandes íconos de la gastronomía mexicana: la barbacoa tradicional y el pulque artesanal.

Este evento reúne a productores, cocineros y expositores locales, así como invitados de otras alcaldías e incluso de otros estados, quienes comparten sus recetas y productos con el público.

Pero la no solo destaca por la comida, sino por promover la cultura popular mexicana en un entorno festivo y seguro para toda la familia.

En la edición 2026 encontrarás distintas propuestas de barbacoa al estilo Hidalgo y Estado de México. Así que prepárate para degustar tacos suaves y dorados, consomé caliente, tortillas recién hechas y una variedad de salsas para acompañar.

Ve con hambre porque también habrá:

  • Quesadillas, moles, sopes y tacos
  • Chocolates, chocobombas, enjambres y mermeladas artesanales
  • Gelatinas y dulces típicos
  • Artesanías

También habrá curaditos a elegir: fresa, avena y piñón, mazapán, rompope o arroz con leche.

Y es que no hay mejor combo que un curado con su respectiva barbacoa, junto con un buen ambiente. Por eso, la feria incluye presentaciones musicales y actividades culturales.

La barbacoa es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. Foto: Freepik
La barbacoa es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. Foto: Freepik

Cuánto costará la entrada a la Feria del Pulque y la Barbacoa 2026

La entrada será gratis, solo deberás pagar lo que consumas. Te recomendamos llevar efectivo.

La Feria del Pulque y la Barbacoa 2026 ocupará la explanada de la alcaldía alcaldía Magdalena Contreras, en .

¿Cuándo es la Feria del Pulque y la Barbacoa 2026?

Del 13 al 15 de marzo,de 9:00 a 21:00 horas.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses