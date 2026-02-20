¿Tour guiado por los atractivos de Balderas, un parque ecológico poco conocido, concierto de electrónica o noche de luchas con asientos VIP? Para quienes estén buscando qué hacer este fin de semana en la CDMX, aquí les proponemos 5 experiencias.

Tour guiado por Balderas

La Avenida Balderas es una de las más transitadas de la CDMX y también un buen lugar para turistear, pues en sus alrededores hay varios sitios de interés.

El fin de semana, la agencia Turisteando Ando tendrá un tour guiado a cargo de la arqueóloga Paola Jimenez, quien te llevará a lugares como la Iglesia Metodista El Mesías (de finales del siglo XIX), el Parque y Mercado de Artesanías de la Ciudadela, el Parque Tolsá, la Academia Mexicana de la Historia y la gran Biblioteca de México.

El tour será el domingo 22 de febrero a las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $150 pesos por persona.

Más información al teléfono: (55) 6727 3803.

Paseo por El Batán Parque Ecológico

Al sur de la CDMX, no muy lejos de la Bandera Monumental de San Jerónimo, hay un pequeño pulmón verde casi desconocido: El Batán Parque Ecológico.

Se trata de un apacible lugar para visitar el fin de semana, ideal para disfrutar la tranquilidad del bosque, andar en bicicleta, practicar senderismo o algún deporte en sus canchas.

Además, en este lugar se encuentra el ‘Espejo de la Estrella’, una fuente con mosaicos y mármol que se considera la última obra monumental de Diego Rivera.

Abre el fin de semana de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Tour al Museo Tamayo

Fundado en 1981 y diseñado por los arquitectos Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León, el Museo Tamayo es una muestra de la arquitectura moderna mexicana con influencias prehispánicas, así como uno de los principales espacios expositivos de arte contemporáneo.

Es una visita obligada si estás en el Bosque de Chapultepec, y qué mejor que en uno de los Paseos Culturales del INAH, guiado por el historiador de arte Luis Manuel Guerrero Barbosa.

No solo es un recorrido para apreciar sus obras, también para entender los significados detrás de su diseño e importancia.

Es el sábado 21 a las 9:50 a.m.

Tiene un costo de $264 pesos por persona.

Más información en los teléfonos: (55) 5212 2371, (55) 5553 2365 y (55) 5553 3822.

Concierto de deep house y lenguas indígenas en el CENART

¿Cómo se puede mezclar la música deep house con poemas en lenguas indígenas? Descúbrelo en el concierto del DJ oaxaqueño Miroslav Ü en el Centro Nacional de las Artes (CENART), al sur de la CDMX.

Esta experiencia conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero) y presenta una selección de piezas electrónicas que se fusionan con expresiones en zapoteco, maya, náhuatl y mixteco.

Foto: CENART

Será el domingo 22 a partir de las 7:00 p.m.

La entrada es libre.

Más información en Facebook: ‘Centro Nacional de las Artes México’.

Lucha libre con experiencia VIP

La lucha libre es todo un ícono mexicano y una de las experiencias más divertidas para vivir un fin de semana en CDMX, sobre todo si se disfruta en asientos VIP y con comida y bebidas ilimitadas.

Desde la Freedom Arena de la emblemática Arena México, observarás la espectacularidad de las luchas con una vista panorámica, servicio tipo buffet con hot dogs, pizza, hamburguesas y otros antojitos, así como cervezas, micheladas y refrescos.

Fotos: Fever

Además, tendrás oportunidad de conocer y tomarte la foto con uno de los luchadores.

Será el domingo 22 a partir de las 5:00 p.m.

Tiene un costo de $1,780 pesos por persona.

Más información en la página de Fever.

