El fin de semana se acerca y estamos a tiempo para planear dónde ir.

Si todavía no se te ocurre algo, aquí te proponemos 5 lugares cerca de la CDMX.

Fiesta de papalotes en pueblo mágico de Tequisquiapan

Más allá del vino y el queso, el cielo del pueblo mágico de Tequisquiapan (a unas 2 horas y 45 minutos de CDMX) se llena de cometas este fin de semana con la Fiesta de Papalotes.

En las amplias áreas verdes de Cava Bocanegra, podrás volar tu papalote o participar en un taller para elaborar uno.

Foto: Fiesta de los Papalotes Tequisquiapan

Habrá música en vivo, una zona de alimentos, vinos, quesos, y el restaurante del lugar estará abierto para comer algo con una bonita vista a los viñedos cercanos.

Se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lee también: Aguas termales y aventura: qué hacer en el Parque EcoAlberto

El costo de entrada es de $180 pesos por persona.

Facebook: ‘Fiesta de los Papalotes Tequisquiapan’ o ‘Cava Bocanegra’.

Museo de Miniaturas Castillo de Dragones en Pachuca

En Pachuca, Hidalgo, a unas 2 horas de la CDMX, está uno de los museos más curiosos y llamativos de Hidalgo: el Museo de Miniaturas Castillo de Dragones.

Hecho de piedra, madera y acero, es una réplica de un castillo medieval en cuyo interior hay una taberna, una ciudadela, terrazas, armerías, torres, jardines, un enorme dragón inflable y más de 200 maquetas pequeñas que recrean lugares de Hidalgo, del país y del mundo, escenas cotidianas o históricas, escenarios de fantasía, leyendas mexicanas y conciertos de las bandas más populares.

Foto: Museo de Miniaturas Castillo de Dragones

El fin de semana abrirá de 11:00 a.m. a 6:30 p.m.

La entrada tiene un costo de $75 pesos por adulto, $55 para niños y estudiantes y $35 para adultos mayores.

Más información en Facebook: ‘Museo de Miniaturas Castillo de Dragones’.

Comida en restaurante Na Ha en pueblo mágico de Valle de Bravo

En el pueblo mágico de Valle de Bravo (a unas 2 horas y 15 minutos de CDMX), El Santuario Resort es uno de los hoteles más bonitos de la región y uno de los mejores sitios para comer gracias a su restaurante Na Ha.

Para el fin de semana te proponemos ir a este lugar y disfrutar de sus terrazas con panorámicas del lago o de su zona techada con amplios ventanales y diseños que se inspiran en el budismo zen.

Dirigido por el chef Sócrates Alonso, sirve platillos regionales, mexicanos e internacionales preparados con ingredientes frescos y locales, presentados de manera rústica.

Abrirá el fin de semana de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Reserva en la página de OpenTable.

Carnaval del pueblo mágico de Pahuatlán

Aunque muchos de los carnavales terminan previo al Miércoles de Ceniza, el del pueblo mágico de Pahuatlán (a unas 2 horas y 40 minutos de la CDMX) se extenderá hasta el sábado 21 de febrero.

Esta celebración –una de las más vistosas de la Sierra Norte de Puebla– es una mezcla de tradiciones de las etnias hñahñu y nahua, visible en sus coloridos y elaborados atuendos de chaquira, plumas y bordados tradicionales.

Foto: Dirección de Turismo de Pahuatlán

Aprovechando la visita, no te pierdas los talleres de papel amate en la comunidad de San Pablito o cruzar los puentes colgantes Miguel Hidalgo y Costilla o el de Cabañas Don Migue, este último con una vista impresionante del pueblo y las montañas.

Lee también: Cuándo es el festival del queso y chocolate en Tepotzotlán

Facebook: ‘Dirección de Turismo Pahuatlán’.

Festival del Queso, Vino y Mezcal en pueblo mágico de Jilotepec

Jilotepec es uno de los pueblos mágicos más ‘nuevos’ del Estado de México y también uno de los más cercanos a la CDMX, pues se encuentra a tan solo 1 hora y media en auto.

El fin de semana, uno de los pretextos para visitar este destino será el 4° Festival del Vino, Queso y Mezcal, 3 productos que se elaboran tradicionalmente en la región.

En la Alameda Central se reunirán productores del estado y otras partes de México, así como puestitos con comida típica y artesanías.

Para complementar la experiencia, contará con presentaciones musicales y culturales.

Disponible el fin de semana de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Jilotepec Pueblo Mágico’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters