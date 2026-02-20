El próximo miércoles 25 de febrero se celebra la segunda Noche de Museos del año en CDMX.

Muchos recintos se preparan con actividades especiales y en Destinos hicimos una selección de 7. Te contamos cuáles son.

Taller de animación en la Universidad de la Comunicación

Muy cerca del Parque Luis Cabrera en la Roma Norte, la Universidad de la Comunicación se une a la Noche de Museos de febrero con una experiencia cinematográfica interactiva.

Foto: Universidad de la Comunicación

La actividad consistirá en un taller de pixilación, una técnica de stop motion en la que no se utilizan marionetas o muñecos, sino humanos. Además, habrá proyección de animaciones.

Comenzará a las 7:00 p.m.

La entrada no tiene costo pero sí un límite de 200 personas.

Se requiere registro previo mandando correo a: ucnochedemuseos@gmail.com

Concierto de jazz en el Museo del Estanquillo

En el Centro Histórico de la CDMX, el Museo del Estanquillo resguarda la colección de objetos del escritor Carlos Monsiváis dentro del bello edificio La Esmeralda, una joya arquitectónica del porfiriato.

Su terraza ofrece vistas muy bonitas de otros palacios y edificios antiguos. Justo ahí se llevará a cabo la Noche de Museos de febrero, en la que se presenta el concierto en vivo ‘FMAC: Desenamorados’, a cargo de Tijuana Jazz Society.

Foto: Museo del Estanquillo

El recital comenzará a las 7:00 p.m. La entrada tiene un costo de $390 pesos por persona y tendrá un cupo de 100 personas.

Más información en la página de Eventbrite o al teléfono (55) 5521 3052 extensión 101.

Conviértete en escribano del Archivo Histórico de la CDMX

Uno de los tantos palacios virreinales del Centro Histórico alberga el Archivo Histórico de la Ciudad de México ‘Carlos de Sigüenza y Góngora’ (calle República de Chile 8), un lugar poco conocido pero muy importante, ya que resguarda documentos que datan desde 1524.

En esta Noche de Museos, tendrá una visita guiada para conocer parte de su acervo y la historia del recinto. Al finalizar, un experto guiará a los visitantes para convertirse en escribanos elaborando un documento con caligrafía antigua.

Foto: Archivo Histórico de la Ciudad de México 'Carlos de Sigüenza y Góngora'

La experiencia comenzará desde las 5:00 p.m.

La entrada es gratuita, pero el cupo es solo para 20 personas.

Regístrate mandando un correo a divulgacionahcm@gmail.com

Concierto de música internacional en Museo de las Culturas del Mundo

A espaldas de Palacio Nacional, lo que fue el antiguo Palacio de Moctezuma y un bello edificio virreinal, hoy en día es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde los visitantes hacen un ‘viaje’ a China, Egipto, Irán, Grecia, Roma y otras civilizaciones importantes en la historia de la humanidad.

Para la Noche de Museos de febrero se prepara un concierto a cargo del DJ Mario Hernández Luna, quien mezcla ritmos, cantos y música de las culturas expuestas en el museo.

Foto: Sectur CDMX

Se celebra en la sala Grecia y Roma a partir de las 6:00 p.m.

La entrada no tiene costo, aunque el cupo será de 100 personas.

Manda correo a: difusión.mnc@inah.gob.mx

Actividades de amor y desamor en el Museo Nacional de Arte

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) es quizá uno de los museos más bonitos de la CDMX, pues además de su amplio acervo, llama la atención por su arquitectura neoclásica porfiriana y sus finos detalles en pintura, herrería y mármol.

La Noche de Museos será especial y tendrá temática de San Valentín en sus 3 actividades:

Visita guiada con la temática ‘El arte mexicano en el siglo XX. El desamor en el arte’.

Recorrido y mediación ‘Crushes pictóricos en el MUNAL’.

Muro colaborativo ‘Mi crush en pintura del MUNAL’.

Las actividades iniciarán a las 7:00 p.m.

Foto: MUNAL

La entrada será gratuita, aunque la mediación y el muro colaborativo tendrán cupo limitado de 30 y 100 personas, respectivamente.

Más información en Facebook: ‘Museo Nacional de Arte INBA’.

Teatro mitológico en el Centro Histórico

Muy cerca de la Plaza Garibaldi, el Centro Memorial Ing. Eugenio Méndez Docurro del IPN se alista para recibir la Noche de Museos de febrero con una obra de teatro, presentada por la Compañía de Teatro del CCH ‘La Isla de Próspero’.

La presentación lleva por nombre ‘Medusa: El aullido de un héroe petrificado’ y es una adaptación de la obra ‘Medusa’ del dramaturgo mexicano Emilio Carballido, en la que se retoma la figura de este personaje de la mitología griega.

Comenzará a las 5:00 p.m. y tendrá una duración de aproximada de 60 minutos.

La entrada será gratuita. Cupo limitado a 150 personas.

Más información al teléfono: (55) 5729 6000 extensión 53600.

Noche de son jarocho en el Museo Nacional de Culturas Populares

Si lo tuyo es el baile, lánzate al Museo Nacional de Culturas Populares (en el centro de Coyoacán), donde se festejará la Noche de Museos de febrero con música y zapateado.

Foto: Museo Nacional de Culturas Populares

Al ritmo de la jarana, el conjunto Alborada ofrecerá un concierto de son jarocho. Posteriormente, se abrirá la pista para armar el fandango con bailarines.

Las experiencias iniciarán a las 7:00 p.m.

No habrá costo de entrada, pero sí estará limitada a 200 personas.

Más información al correo: planeacionmncp@cultura.gob.mx

