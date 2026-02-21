¿Cómo llegar a Tepoztlán en autobús desde CDMX?

Tepoztlán es uno de los pueblos mágicos más visitados del centro del país. Además de su cercanía con la CDMX, tiene una gran variedad de actividades, restaurantes, hospedajes y atractivos ideales para explorar en una escapada exprés.

Si quieres ir a Tepoztlán pero no tienes auto o simplemente prefieres viajar en autobús, te decimos cuál es la forma más sencilla de llegar desde CDMX.

¿Dónde está el pueblo mágico de Tepoztlán?

El pueblo mágico de Tepoztlán se encuentra al norte del estado de Morelos y colinda con la Ciudad de México, con las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta.

Se encuentra en las faldas del Parque Nacional El Tepozteco, con montañas y formaciones rocosas muy peculiares.

También forma parte del Corredor Biológico Chichinautzin, una importante zona natural protegida donde habitan más de 2,000 especies de flora y fauna.

En auto desde la CDMX, te toma alrededor de 1 hora y 20 minutos.

¿Qué hacer en el pueblo mágico de Tepoztlán?

Hay mucho que ver y hacer en el pueblo mágico de Tepoztlán, empezando por una caminata por sus calles empedradas rodeadas de casonas de estilo colonial, muchas de las cuales tienen coloridos murales y exuberantes jardines.

Uno de los principales atractivos es la zona arqueológica el Tepozteco, en la cima del parque nacional homónimo. La subida es bastante pesada, aunque vale la pena al llegar al basamento piramidal.

Admira sus relieves y habitaciones, ocupadas por Tepoxtécatl, rey de Tepoztlán y uno de los dioses del pulque, así como las vistas espectaculares del pueblo.

En pleno centro, el Exconvento de Nuestra Señora de la Natividad es una parada obligada. Se trata de una joya arquitectónica del siglo XIV (Patrimonio de la Humanidad) construida y decorada con murales realizados por indígenas tepoztecos, bajo las órdenes de frailes dominicos.

A un costado del templo, entra al Museo de Arte Prehispánico Carlos Pellicer, poeta tabasqueño que vivió en Tepoztlán. Dentro de esta casona virreinal se conserva la colección del artista, de piezas olmecas, mayas, zapotecas, totonacas y locales, encontradas en el Tepozteco.

En sus barrios (de la Santa Cruz, Santo Domingo, San Miguel, etc.) encontrarás galerías de arte, tiendas de artesanías, restaurantes y hoteles.

Para comer, te recomendamos el Mercado Municipal, La Veladora, Nixte, El Ciruelo, Los Colorines y Parcela, por mencionar algunos. No olvides probar los tradicionales itacates y la cecina.

Para dormir, la oferta es muy amplia, con muchos hoteles boutique. Entre ellos: Amomoxtli, Casa Fernanda, La Buena Vibra, Casa Bugambilia y Posada del Tepozteco.

Desde la época prehispánica, se cree que hay fuertes energías en el pueblo mágico de Tepoztlán, por lo que también puedes acudir a alguno de sus temazcales o incluso ser parte de lectura de cartas, de aura y otras experiencias de este estilo.

Otro imperdible es el carnaval de Tepoztlán. Lo más llamativo es ver los elaborados trajes de chinelo y su característico baile al ritmo de la banda de viento.

¿Cómo llegar a Tepoztlán en autobús desde CDMX?

La forma más sencilla de llegar en autobús al pueblo mágico de Tepoztlán desde CDMX es tomar una de las corridas de la compañía OCC, que parte desde la Terminal Central del Sur Taxqueña.

La terminal está conectada con el Metro de la CDMX, pues se encuentra a un costado de la estación Tasqueña de la línea 2.

De acuerdo con el portal de ADO (empresa propietaria de OCC), hay salidas cada media hora, desde6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Foto: Sectur Morelos

El costo del boleto es de $200 pesos por persona, aunque regularmente hay descuentos en el sitio web.

El tiempo aproximado del recorrido es de 1 hora y 20 minutos.

Para más información, visita la página oficial de ADO.

