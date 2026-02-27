Desde el Centro Histórico hasta Tlalpan, la CDMX se alista para un fin de semana lleno de actividades. Te proponemos 5 que no te puedes perder.

Festival de San Patricio en San Ángel

Aunque el Día de San Patricio es el 17 de marzo, la festividad irlandesa empezará el fin de semana en el pintoresco barrio de San Ángel, al sur de la ciudad.

Foto: Festival Cultural San Patricio México

El Festival Cultural San Patricio México será en el Museo Casa del Risco: se presentan conciertos de música celta, una master class de gaélico irlandés moderno, conferencias sobre santos y vírgenes irlandeses y el Batallón de San Patricio, además de cuentos tradicionales de Irlanda.

Las actividades se dividirán en distintos horarios entre el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo.

En cada una, el cupo estará limitado y la entrada será con aportación voluntaria.

Consulta horarios en Facebook: ‘Museo Casa del Risco’.

Taller gastronómico en San Pedro de los Pinos

En la colonia San Pedro de los Pinos, no muy lejos de la Plaza de Toros y entre las estaciones de Metro San Antonio y San Pedro de los Pinos, la tienda de artesanías y productos orgánicos mexicanos Aguabonita organiza una master class de gastronomía este fin de semana.

El chef Sebastián Siordia y el influencer gastronómico Enrique Cervantes te enseñarán, con teoría y práctica qué es el nixtamal, el ciclo anual del maíz, cómo hacer tamales de elote, salsa verde, tamales de frijol, a ‘echar’ tortillas a mano e incluso los usos de la grana cochinilla.

Foto: Michael Kahn. Unsplash

Al final, todo lo que se cocine será degustado por los participantes.

Disponible el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Tiene un costo de $900 pesos por persona. Incluye ingredientes, mandil, recetario, café y pan de maíz.

Sitio web: quelite.mx/clase-de-tortillas

Clase de capoeira angola en Chapultepec

Uno de los destinos más populares de CDMX para visitar el fin de semana es el Bosque de Chapultepec, pues además de sus museos y espacios naturales, hay muchas actividades culturales y deportivas gratuitas.

Una de ellas es la clase de capoeira angola, una manifestación y arte marcial de origen afrobrasileño, la cual implica movimientos complejos y ágiles, al ritmo de música con instrumentos tradicionales.

Foto: Rafik Wahba. Unsplash

Es en el Foro Las Tazas, el sábado 28 de febrero a las 9:30 a.m.

La entrada es gratuita y no se requiere registro previo.

Exposición de papalotes monumentales

Como cada año, el Museo de Arte Popular, en el Centro Histórico de CDMX, organiza el Concurso de Papalotes Monumentales, en el que artesanos de todas partes del país crean cometas coloridos y originales, elaborados con materiales y técnicas tradicionales.

En 2026, la temática es el 70 aniversario de la Biblioteca Central de la UNAM, así que los diseños y decoraciones exhibidos en el patio central giran en torno a este edificio declarado Patrimonio de la Humanidad.

Fotos: MAP

Disponible el fin de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $60 pesos por persona, aunque los domingos es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Museo de Arte Popular’.

Expo Barbacoa en Tlalpan

La barbacoa es uno de los manjares más reconocidos de la cocina de Hidalgo, aunque también es muy popular y tradicional en entidades como el Estado de México, Tlaxcala y CDMX.

Dedica este fin de semana a probar esta delicia y lánzate al campo de béisbol La Joya (muy cerca del centro de Tlalpan), donde se celebrará la segunda edición de la Expo Barbacoa.

Foto: Sectur CDMX

Habrá oportunidad de degustar distintas variedades de este platillo elaborado por ‘barbacoyeros’ tradicionales de diversos estados del país.

Es el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

