En todo el país ondean banderas monumentales que, por su tamaño o ubicación, se han convertido en atractivos turísticos y spots para capturar fotos.

¿Sabías que la más grande de todas se encuentra en Durango? Pero la CDMX no se queda atrás con 4 inmesos lábaros patrios.

Bandera monumental del Zócalo

Comenzamos en el Centro Histórico de la CDMX. A mitad del Zócalo se levanta la bandera monumental más famosa de la ciudad.

Foto: Softed75. Pixabay

Izada en un asta de 50 metros de altura, mide 25 metros de largo y 14 metros de ancho. Es enorme, aunque es la más ‘pequeña’ del listado.

Por su fácil acceso, es la que se puede ver más de cerca. Diariamente, elementos del ejército realizan las ceremonias de izado (6:00 a.m.) y arriado (6:00 p.m.), mismas que puede apreciar el público.

Bandera monumental de San Jerónimo

Al sur de la CDMX, en el cruce del Anillo Periférico y las avenidas San Jerónimo y Contreras, la Glorieta de San Jerónimo luce una de las banderas monumentales más grandes, no solo de la ciudad, sino de todo el país.

Dobla el tamaño de la del Zócalo, con 50 metros de largo y 28 metros de ancho, en un asta de 100 metros de altura.

Foto: Sectur CDMX

Fue izada por primera vez en 1997 y normalmente se puede ver las 24 horas del día, aunque en ciertos días es posible que se retire debido a labores de mantenimiento.

Bandera monumental de Campo Marte

A un costado del Auditorio Nacional y muy cerca de la zona de Polanco y el Bosque de Chapultepec, ondea la bandera monumental del Campo Militar Marte.

Tiene las mismas medidas que la de San Jerónimo: 50 metros de largo y 28 metros de ancho, en un mástil de 100 metros de altura.

Foto: José Luis Conde. Gobierno de México

Considera que ciertas zonas del Campo Marte son de acceso restringido, aunque es posible observar la bandera desde el exterior, especialmente desde el Periférico, la Autopista Urbana Norte o a la entrada del Restaurante & Bar Campo Marte.

Bandera monumental del Colegio Militar

El recorrido por las banderas monumentales de la CDMX culmina en la colonia Popotla. Ahí, en 1910 se construyó el edificio neoclásico del Colegio Militar (anteriormente la Escuela Normal Primaria para Maestros), con su propio lábaro patrio.

Al igual que la de Campo Marte y San Jerónimo, mide exactamente lo mismo: 50 metros de largo y 28 metros de ancho, izadas en un asta de 100 metros de altura.

Foto: Sectur CDMX

La entrada suele estar restringida a alumnos y personal militar, aunque puedes observarla al entrar al Museo de Caballería, dentro del Colegio Militar, desde la Calzada México-Tacuba o la calle Felipe Carrillo Puerto.

¿Dónde está la bandera más grande en México?

Aunque las 4 anteriores son banderas gigantescas, la más grande de todo México se encuentra en el Cerro de la Virgen, al oeste de la ciudad de Durango.

Su mástil mide 125 metros de altura, mientras que el lábaro patrio tiene 63 metros de largo y 23 metros de ancho.

