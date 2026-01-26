En noviembre pasado, autoridades de la FIFA y el Gobierno de Estados Unidos anunciaron la creación del FIFA Pass, un sistema que busca agilizar los trámites de visa americana a los poseedores de boletos para los partidos del Mundial 2026.

Aquí te contamos en qué consiste este programa y cómo puedes programar citas prioritarias.

¿Qué es el FIFA Pass?

El comunicado compartido por FIFA indica que el FIFA Pass es un “sistema de citas prioritarias dirigido a quienes planeen ir a los partidos (del Mundial 2026) que se jugarán en Estados Unidos”.

Foto: Fauzan Saari. Unsplash

No aplica para todos los solicitantes de visa americana, sino única y exclusivamente para personas que hayan comprado boletos en la página oficial de la FIFA (fifa.com/tickets).

Si ese es tu caso, el mecanismo ofrece la oportunidad de reservar una cita prioritaria para la entrevista consular, indispensable en el trámite de visado (sobre todo para quienes lo hagan por primera vez).

¿Cómo programar citas prioritarias para tramitar la visa americana?

Aunque el sistema FIFA Pass fue anunciado en noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses indicaron que sería a principios de 2026 que darían más detalles, situación que ya sucedió en las redes sociales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México.

Mediante un video, se indicaron los pasos a seguir para obtener los beneficios de este programa.

Lo primero es iniciar sesión en la página fifa.com (donde compraste los boletos) para llenar y enviar el formulario de registro del FIFA Pass.

Foto: iStock

Después, se tiene que iniciar el proceso de solicitud de visado en el sitio web state.gov/fifa-world-cup-26, donde debes completar en línea el formulario DS-160.

También es necesario subir una foto reciente y programar una cita para la entrevista consular (en esa misma página), así como pagar la tasa de la visa americana (ya sea en efectivo en un banco autorizado o mediante transferencia).

En caso de que te pregunten si eres portador de un boleto de la FIFA, asegúrate de responder que sí.

Una vez terminado este procedimiento, la Embajada de Estados Unidos en México indica que, si la información en su sistema de visados coincide con la provista en el sitio web de la FIFA, el solicitante recibirá acceso a una cita prioritaria del FIFA Pass.

Recomendaciones para tramitar la visa americana con FIFA Pass

En el video compartido por la Embajada de Estados Unidos en México se enfatiza un par de consejos para poder obtener la visa americana a través del sistema FIFA Pass:

Es muy importante que, en ambos formularios, se introduzca el nombre y número de pasaporte exactamente como aparecen en el documento. Sí o sí deben coincidir.

Al momento de asistir a la entrevista consular, responder todas las preguntas con la verdad.

Haber comprado un boleto para el Mundial 2026 no garantiza la obtención de la visa y todos los solicitantes serán sometidos al mismo procedimiento de control de seguridad y verificación.

