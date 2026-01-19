No solo mediante internet o llamada telefónica es posible agendar la cita del pasaporte mexicano, pues en años recientes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha actualizado y ampliado los medios para hacerlo.

Por ejemplo: para quien opte por utilizar aplicaciones de mensajería, en la actualidad existe el chatbot de WhatsApp.

¿Quieres aprender a utilizarlo? En Destinos te explicamos paso a paso.

El chatbot oficial de la SRE ofrece citas en minutos. Foto: Unsplash

¿Cómo funciona el chatbot de la SRE en WhatsApp?

Este chatbot de WhatsApp es el único oficial de la SRE y permite programar citas para la renovación o expedición por primera vez del pasaporte mexicano.

La herramienta fue lanzada en 2023 y sigue vigente, así que ya puedes comenzar a sacarle provecho si es que no te gusta realizar trámites en portales web o pasar minutos hablando por teléfono.

Para iniciar la programación de la cita, primero necesitas guardar en la agenda de tu celular este número: (55) 8932 4827. El nombre del chatbot se coloca por default.

Después, abre WhatsApp e inicia una conversación buscando el número del chatbot. Escribe la palabra "Hola" para que comiencen a generarse los menús automáticos con los servicios de la SRE.

De las opciones que se desplieguen, selecciona el botón "Agendar cita"; luego tendrás que indicar si es un trámite de primera vez o renovación. Si esta última opción es tu caso, deberás ingresar los datos de tu antiguo pasaporte.

Si es primera vez, el chatbot te guiará para introducir tu CURP, la vigencia del pasaporte que estás solicitando y te pedirá seleccionar el estado y municipio o alcaldía donde vives para indicarte la oficina de la SRE más cercana.

Una vez que confirmes la oficina y el horario de la cita, se mostrarán los precios vigentes del pasaporte mexicano y finalmente se confirmará tu solicitud.

Este asistente te enviará tres códigos QR, un enlace con la ubicación de la oficina y la hoja para realizar el pago en el banco.

El pago del pasaporte se realiza en banco, no por mensajes o enlaces externos. Foto: Unsplash

Consideraciones al agendar una cita del pasaporte mexicano por WhatsApp

¡Evita estafas! Agendar la cita del pasaporte mexicano por WhatsApp no tiene costo; si alguien te ofrece dinero para hacerlo, bloquea a esa persona y repórtala en la misma app de Meta.

El chatbot de la SRE tampoco solicita fotos, documentos ni pagos. Por eso, siempre verifica que estés conversando con el original, que en su perfil tiene una palomita azul como marca de verificación.

Con ayuda del chatbot de la SRE, la Secretaría de Relaciones Exteriores busca hacer este trámite más rápido, seguro y accesible.

