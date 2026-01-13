Enero y febrero son los mejores meses para visitar los santuarios de la mariposa monarca, ya que en estos días están más activas, pues buscan agua, alimento y se preparan de cara al largo regreso hacia los bosques de Canadá y Estados Unidos.

Aunque puedes hacer la visita por tu cuenta, una buena opción es contratar un tour desde CDMX en el que no te preocupes por nada más que admirar este fenómeno natural y vivir otras experiencias, como la visita a uno de los pueblos mágicos más bonitos de Michoacán.

¿Cómo es el tour a un santuario de mariposa monarca en Michoacán?

Organizado por las agencias Turitour y Rehiletes, el tour al santuario de la mariposa monarca en Michoacán contempla la visita al Santuario Sierra Chincua, uno de los 3 que forma parte de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca (Patrimonio de la Humanidad) en el estado.

Foto: Sectur Michoacán

Este santuario es el segundo más importante debido a su extensión territorial y a la concentración de mariposas.

Se encuentra en los límites montañosos con el Estado de México, inmerso entre tupidos bosques de oyamel y pino, por lo que el recorrido es un poco pesado entre senderos de tierra, bajadas, subidas –en algunos puntos a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar– y pequeñas planicies con vistas panorámicas.

Durante estos meses, es posible observar a las mariposas monarca volar por todos lados buscando alimento (polen) y agua, algunas descansando en el piso y otras más que aún ‘cuelgan’ de los en los árboles.

Foto: Sectur Michoacán

Aunque la caminata dura aproximadamente un par de horas, el tiempo máximo de estancia en el ‘corazón’ del santuario es de 18 minutos, esto con la finalidad de no perturbar el entorno y permitir a más personas vivir la experiencia.

Al terminar la visita al santuario de mariposa monarca, el tour continúa en el pueblo mágico de Tlalpujahua, donde se tiene tiempo libre para recorrer sus calles empedradas, conocer de cerca la elaboración de esferas artesanales, su historia minera y entrar a algunos de sus sitios más emblemáticos, como la casa/museo de los hermanos López Rayón o el Santuario de Nuestra Señora del Carmen.

Foto: Sectur Michoacán

En este mismo destino, antes de regresar a la CDMX se tiene una comida con platillos regionales. Por ejemplo: carnitas, uchepos, corundas, mole de guajolote o sopa de milpa, por mencionar algunas delicias.

¿Cuándo será el tour a un santuario de mariposa monarca en Michoacán?

El tour al santuario de mariposa monarca en Michoacán estará disponible durante todos los fines de semana de enero y casi todos los fines de semana de febrero.

Las fechas son: 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, así como 1, 7, 8 y 14 de febrero.

Foto: Sectur Michoacán

Considera que la salida se hace en distintos puntos de la CDMX y en diversos horarios: 6:30 a.m. en el Auditorio Nacional; 6:40 a.m. del Ángel de la Independencia; 6:45 a.m. de Reforma 222; 6:50 a.m. del Hemiciclo a Juárez (no disponible los domingos) y 7:00 a.m. del Zócalo.

El regreso será aproximadamente a las 10:00 p.m. en Reforma 222.

¿Cuánto cuesta el tour a un santuario de mariposa monarca en Michoacán?

El costo del tour al santuario de mariposa monarca en Michoacán de Turitour y Rehiletes es de $1,499 pesos por persona.

Incluye transporte redondo desde CDMX, entrada al Santuario Sierra Chincua, visita a Tlalpujahua, comida regional, coordinador de grupo y seguro de viajero a bordo de la unidad.

Para más información, visita la página oficial de Turitour.

