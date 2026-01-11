¿Cuánto cuesta subir a la tirolesa más larga de México?

En México existen muchas tirolesas en destinos asombrosos, aunque la más imponente de todas se encuentra en un parque de aventura enclavado en uno de los entornos montañosos más impresionantes.

No solo es la más larga del país, sino la segunda de todo el mundo, ofreciendo vistas de infarto y una experiencia única. ¿Te animas a lanzarte?

¿Dónde está la tirolesa más larga de México?

La tirolesa más larga de México –conocida como Ziprider– es uno de los atractivos del Parque de Aventura Barrancas del Cobre, que como su nombre lo dice se encuentra en las Barrancas del Cobre, en Chihuahua.

Foto: PABC

Está a unos 6 minutos en auto de la estación Divisadero del Tren Chepe Express, a una hora del pueblo mágico de Creel y a unas 4 horas y media de la ciudad de Chihuahua.

Lee también: Conoce Zipline, la tirolesa más alta de México

¿Cómo es la tirolesa más larga de México?

Justo en la orilla de la Barranca del Cobre se encuentra la tirolesa más larga de México, con una longitud de 2,554 metros y una altura máxima de 300 metros.

La experiencia inicia a unos 2,248 metros sobre el nivel del mar y desciende paulatinamente unos 548 metros de altitud hasta la plataforma de llegada.

Foto: PABC

Puede alcanzar velocidades de 80 a 100 kilómetros por hora y es tan larga que el trayecto dura aproximadamente unos 3 minutos –dependiendo del peso del usuario y las condiciones del viento–.

Durante el recorrido aéreo se observan las majestuosas montañas de la Sierra Tarahumara (nevados en invierno), sus caprichosos picos y formaciones rocosas, algunos poblados pequeños e incluso aves como halcones peregrinos, zopilotes o aguilillas.

Al contrario de la mayoría de tirolesas en las que se va con los pies colgando, la Ziprider es de tipo columpio. Es decir, en todo momento vas sentado en un arnés.

Foto: PABC

Su sistema de frenado consiste en 100 resortes que absorben la velocidad cuando se llega a la plataforma de llegada, por lo que los usuarios no tienen que hacer ninguna maniobra.

Una vez del otro lado, la experiencia continúa con una caminata de unos 700 metros entre miradores y senderos rústicos hasta llegar al teleférico del parque, el cual te regresa en un recorrido panorámico hasta las instalaciones principales.

Hay algunos requerimientos para subir: la edad máxima es de 84 años; los límites de peso van de los 45 a 99 kilogramos y de altura es de 1.50 a 1.90 metros.

Lee también: ¿Una tirolesa en el mar? Conoce el parque Observatorio 1873

¿Cuánto cuesta subir a la tirolesa más larga de México?

El costo para subir a la tirolesa más larga de México es de $1,250 pesos por persona. Incluye equipo de seguridad, botella de agua y regreso en teleférico.

Foto: Fidetur Chihuahua

Toma en cuenta que la Ziprider está abierta todos los días de 9:30 a.m. a 3:30 p.m., aunque puede cerrar dependiendo de las condiciones climáticas.

Para más información, visita la página web: parquebarrancas.com

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters