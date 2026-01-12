Después de volver a la rutina en la escuela y en el trabajo, ya hay quienes ansían que llegue uno de los periodos vacacionales más esperados del año: Semana Santa.

Ya sea para viajar, convivir en familia o simplemente descansar, esta temporada es un respiro importante en la vida estudiantil y laboral. Por eso, hoy te decimos qué días corresponden en 2026.

Playas, pueblos mágicos y destinos cercanos se llenan durante Semana Santa. Foto: Pixabay

¿Por qué cada año cambian las fechas de la Semana Santa?

La Semana Santa es una celebración de origen cristiano que recuerda los últimos días de la vida de Jesús, desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección.

Aunque nació como un periodo de reflexión religiosa, con el paso del tiempo se convirtió en un periodo de descanso, ideal para visitar sitios turísticos como playas y espacios de actividades recreativas como los balnearios.

Otro dato curioso es que sus fechas no son fijas todos los años porque dependen del calendario lunar.

Por ejemplo: el Domingo de Resurrección se celebra el primer domingo después de la primera Luna Llena posterior al equinoccio de primavera (21 de marzo), cálculo establecido desde el Concilio de Nicea en el año 325.

¿Cuándo comienza Semana Santa este 2026?

Este 2026, Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Las fechas clave son las siguientes:

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

En conjunto, estos días continuos son aprovechados por las familias para viajes cortos o escapadas de fin de semana, pues la semana no se otorga de descanso para todos los mexicanos.

A diferencia de otros días festivos, Semana Santa no está contemplada como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Ello significa que las empresas no están obligadas a otorgar esos días como libres, ni a pagar salario doble o triple.

Sin embargo, en algunos centros laborales se acuerdan descansos internos o permiten a sus empleados que tomen vacaciones en Jueves, Viernes y Domingo Santo.

Para los estudiantes y el personal docente, la situación es más favorecedora. De acuerdo con el calendario vigente de la SEP, las vacaciones por Semana Santa serán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, con regreso a clases el lunes 13 de abril.

Aunque no es descanso obligatorio, Semana Santa se aprovecha para hacer viajes en familia. Foto: Pixabay

¿Qué otros días de descanso obligatorio hay en 2026?

Si ya revisaste las fechas de Semana Santa y no te dará tiempo de organizar una escapada o no te los otorgan en el trabajo, entonces presta atención a los días de descanso obligatorio que restan para 2026, según la LFT:

Lunes 2 de febrero – Día de la Constitución.

Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez.

Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo.

Miércoles 16 de septiembre – Independencia de México.

Lunes 16 de noviembre – Revolución Mexicana.

Viernes 25 de diciembre – Navidad.

Recuerda que algunos se recorren al lunes para formar puentes largos.

