Val’Quirico es un sitio turístico y residencial ubicado en Tlaxcala, cuyas calles, casas y fachadas recrean la atmósfera de un pueblo medieval europeo, principalmente uno de la Toscana italiana.

Este 'pueblito' se ha convertido en uno de los sitios más cercanos para visitar desde la Ciudad de México, pues se encuentra a 1 hora con 45 minutos. Pero ¿qué días se puede visitar? Te lo decimos.

Val’Quirico es uno de los principales atractivos en Tlaxcala. Foto: Val’Quirico

¿Qué tomar en cuenta para visitar Val’Quirico?

Actividades

Dentro de Val’Quirico es posible realizar múltiples actividades como recorrer las calles adoquinadas a pie o en bicicleta; hospedarte en sus hoteles boutique; comer en sus restaurantes, bares y cafeterías de distintas especialidades; conocer los campos de lavanda; disfrutar música en vivo en las plazas, subir al carrusel o explorar Dimora, ludoteca con actividades recreativas.

También hay un montón de rincones para tomarte fotografías (como la Fontana di Cayo), galerías de arte y boutiques, con piezas artesanales y souvenirs para el recuerdo.

Ubicación

Otro dato que debes saber es que Val’Quirico se encuentra en la Carretera Santa Isabel Tetlatauca km 2, San Miguel Xoxtla, Tlaxcala.

La forma más sencilla de llegar es por la autopista México–Puebla, tomando la salida hacia Xoxtla; desde ahí, el complejo se ubica a aproximadamente 1.5 kilómetros.

Considera que se tiene que atravesar la caseta San Marcos, con un costo de $165 (solo de ida).

Clima

Te recomendamos llevar calzado cómodo, ya que las calles son empedradas, así como usar una chamarra ligera. Esta temporada de invierno, el clima suele ser cálido por la mañana y fresco por la tarde-noche.

Restaurantes, boutiques y galerías de arte son algunos de los sitios para conocer en Val’Quirico. Foto: Val'Quirico

Horarios de visita

Val’Quirico abre de lunes a domingo todos los días del año, en un horario de 09:00 a 23:00 horas.

En fechas especiales, como el 24 y 31 de diciembre, el horario de cierre puede modificarse y concluir alrededor de las 18:00 horas.

Si te interesa conocer algún restaurante, tienda o establecimiento en particular, te sugerimos consultar los horarios de apertura en sus redes sociales. Por lo regular, estos sitios reciben visitantes de manera independiente al complejo.

¿Tiene costo la entrada a Val’Quirico?

La entrada a Val’Quirico es gratis.

Si vas en auto, sólo debes cubrir el costo del estacionamiento que es de $50 de lunes a viernes; mientras que se cobran $200 los sábados, domingos, vacaciones y días festivos.

Para grupos, tours o vehículos tipo van o autobús, se requiere una reservación previa de al menos 5 días hábiles, misma que se puede hacer en el sitio web de Val'Quirico.

Con horarios amplios, acceso sencillo y recomendaciones prácticas para la visita, este pueblo es una opción ideal para una escapada de fin de semana en Tlaxcala.

El estacionamiento tiene costo y se encuentra junto a la entrada principal de Val’Quirico. Foto: Val’Quirico

