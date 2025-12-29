Desde su estreno en 1977, Star Wars ha dejado de ser más que una saga cinematográfica. En realidad, es un fenómeno que mueve diversas esferas de entretenimiento como las convenciones.

Esta historia creada por George Lucas sigue expandiendo su universo y creando espacios de encuentro para sus fans, y muy pronto habrá uno en la Ciudad de México.

Figuras y artículos coleccionables formarán parte del bazar galáctico en la convención de Star Wars. Foto: Facebook Star Wars Convention Mexico

¿Qué actividades habrá en la convención de Star Wars en CDMX?

La Star Wars Convention celebrará su edición número 13 en 2026, perfilándose como uno de los encuentros más importantes para los fans de nuestra capital.

Será un espacio para los entusiastas de todas las edades, desde los más grandes que llevan años siguiendo la saga, hasta los más pequeños que han sido cautivados por las misiones espaciales de Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, Chewbacca y muchos personajes más.

La convención tendrá un bazar galáctico con unos 100 expositores y vendedores de figuras retro, ropa temática, películas y decenas de artículos relacionados con Star Wars.

Otra actividad es la firma de autógrafos con actores del doblaje latinoamericano.

Entre los invitados confirmados se encuentran Jesse Conde, voz del Emperador Palpatine; Víctor Hugo Aguilar, reconocido por personajes como Mace Windu; y Carlos del Campo, la voz en español de C-3PO.

De acuerdo con los organizadores, las primeras 100 personas en formarse para la sesión de autógrafos recibirán souvenirs exclusivos.

La Marcha Imperial reunirá a cosplayers que desfilarán al ritmo de la icónica música de la saga. Foto: Facebook Star Wars Convention Mexico

El programa también contempla una Marcha Imperial con temática de terror, donde los asistentes podrán hacer cosplay de criaturas espeluznantes.

Esta actividad comenzará a las 10:00 horas, partiendo de Calzada de Tlalpan esquina Churubusco, hasta llegar a la sede de la convención.

¡Alista tu mejor atuendo! También encontrarás spots para tomar fotografías de tu look.

¿Cuándo es la convención de Star Wars en CDMX?

La Star Wars Convention 2026 se realizará el próximo domingo 1 de febrero, de 11:00 a 17:00 horas.

Si quieres participar en la Marcha Imperial debes llegar al punto de encuentro una hora antes.

¿Dónde es la convención de Star Wars en CDMX?

En el Centro de Convenciones Churubusco, en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Para llegar en transporte público, baja en la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro; el recinto se encuentra a pocos minutos a pie.

¿Cuánto cuesta la entrada a la convención de Star Wars en CDMX?

Este evento es organizado por Retro Fest CDMX y la entrada es gratuita.

El Centro de Convenciones Churubusco se convertirá en el punto de reunión para los fans de Star Wars. Foto: Facebook Star Wars Convention Mexico

