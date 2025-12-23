Hay árboles de Navidad que han roto récords mundiales. Por unas cuantas semanas se convierten en atractivos turísticos por su altura, originalidad, por sus miles de luces, por su ubicación...

Por eso hicimos una lista de los 5 árboles de Navidad más impresionantes. ¿Cuál agregarías?

Árbol de Navidad en Cragside, Inglaterra

Al noreste de Inglaterra, entre los bosques del condado de Northumberland, la emblemática casa de campo victoriana Cragside —la primera ‘casa inteligente’ del mundo— presume el árbol de Navidad vivo más grande del planeta.

Certificada por los Guinness World Records en 2025, se trata de una secuoya gigante de 44.7 metros de altura, plantada en la década de 1860 por la familia Armstrong, los propietarios originales de la finca.

Foto: National Trust

Para cumplir con el récord era necesario que tuviera, al menos, 2 tipos de adornos, por lo que el equipo de Cragside utilizó 1,300 luces multicolores y un par de lazos morados gigantes.

El interior de la finca se decoró con elementos que recrean el Servants’ Ball (Baile de Sirvientes) de 1894, una fiesta navideña que los trabajadores organizaron durante la ausencia de la familia Armstrong.

Lee también: Las 5 decoraciones navideñas más bonitas del Centro Histórico

Es el único árbol de Navidad en esta lista por el que hay que pagar para verlo. El boleto de acceso tiene un costo de 15 libras esterlinas ($362 pesos) por adulto y 7.50 libras ($181 pesos) por niño.

Estará disponible hasta el 4 de enero de 2026.

Árbol de Navidad en Gubbio, Italia

El pintoresco pueblo medieval de Gubbio, en la región de Umbría, en el centro de Italia, es famoso por crear el árbol de Navidad más grande del mundo… aunque no es propiamente un árbol.

En la ladera del Monte Ingino, desde 1981 se coloca esta gigantesca instalación lumínica con más de 300 focos verdes que forman el contorno del árbol, 400 luces multicolores en su interior y una estrella en su punta, integrada por 250 bulbos blancos.

Foto: Albero di Natale Più Grande de Mondo

Mide unos 750 metros de altura y 450 metros de ancho y para su elaboración hacen falta 7.5 kilómetros de cables y 2,100 horas de trabajo.

En 1991 se adjudicó el título del árbol de Navidad más grande del mundo, certificado por los Guinness World Records.

Disponible hasta el 11 de enero de 2026.

Árbol de Navidad en el Rockefeller Center, Nueva York

Uno de los destinos navideños por excelencia a nivel mundial es Nueva York, pues la ciudad ofrece muchos spots y experiencias de temporada, como el árbol de Navidad del Rockefeller Center.

Como dicta la costumbre, cada año un árbol real es traído a la ciudad, instalado y decorado frente al icónico edificio.

Este año se trata de un abeto noruego de 23 metros de altura, proveniente de East Greenbush, Nueva York.

Foto: Alex Haney. Unsplash

Aunque no rompe ninguna marca de tamaño, lo llamativo es su decoración con más de 50,000 luces LED de colores y una brillante estrella elaborada con cristales Swarovski.

Estará disponible hasta mediados de enero de 2026.

Árbol de Navidad en Río de Janeiro, Brasil

Los habitantes del Hemisferio Norte asociamos la Navidad con el invierno, aunque en el Hemisferio Sur es una festividad con un toque caluroso y tropical al estar en verano.

Para darle ese toque playero a la temporada festiva, la ciudad de Río de Janeiro organiza el festival Natal do Rio, cuyo principal atractivo es un árbol de Navidad flotante en la Ensenada de Botafogo.

Foto: Natal do Rio

Es una estructura metálica de 80 metros de altura recubierta por 2.3 millones de luces LED y equipada con efectos de luces y chorros de agua que, acompañados de fuegos artificiales, ofrecen shows nocturnos.

En la playa de Botafogo también hay una villa gastronómica con platillos típicos de Río y de Navidad, así como escenarios en los que se presentan espectáculos musicales de distintos géneros (incluidos samba y blocos de carnaval).

Lee también: Cuándo es el tour de nacimientos en el barrio de San Ángel

Disponible todos los días hasta el 6 de enero de 2026.

Árbol de Navidad en Galerías Lafayette, París

Desde 1976, el almacén Galerías Lafayette Haussmann de París (frente a la Ópera Garnier) atrae a miles de turistas cada invierno con su árbol de Navidad temático, el cual se instala debajo de su enorme cúpula de estilo art nouveau.

La temática de 2025 es ‘el regalo más hermoso’ y el diseño estuvo a cargo de la ilustradora Jeanne Detallante.

Una estructura cónica de metal dorado forma el esqueleto del árbol de 16 metros de altura, decorado con más de 8 kilómetros de luces LED y 560 kilogramos de cintas rojas (cada una con una ilustración propia) que lo ‘envuelven’ como si fuera un regalo.

Algunos de sus elementos se inspiraron en el patrimonio arquitectónico, cultural y social de Galerías Lafayette Haussmann, así como en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de 1925.

Disponible hasta el 4 de enero de 2026.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters