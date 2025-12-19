El nacimiento monumental de Pátzcuaro es uno de los principales atractivos de este pueblo mágico durante la temporada navideña.

De acuerdo con Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Michoacán, ese estado es el que más variedad de artesanías produce en todo México. Y muchas de estas se encuentran representadas en el nacimiento gigante.

El nacimiento monumental del pueblo mágico de Pátzcuaro se instaló en el corazón del pueblo, en los jardines y andadores de la plaza Vasco de Quiroga.

Foto: Gobierno de Pátzcuaro

La entrada es gratuita y puedes acceder a este durante todo el día, aunque el mejor momento es de noche, cuando las figuras y algunas fachadas de los edificios que lo rodean se iluminan.

¿Cómo es el nacimiento monumental de Pátzcuaro?

El nacimiento monumental de Pátzcuaro se instaló en la plaza Vasco de Quiroga por primera vez en 2016 y, desde entonces, se ha convertido en una tradición del pueblo mágico.

Fue elaborado por artesanos de Michoacán y por sus características y tamaño este belén es único en su tipo en México.

Foto: Sectur Michoacán

Se compone de 26 piezas que recrean el nacimiento de Jesús y otros elementos típicos de la región y el estado.

La mayoría están elaboradas de hojas secas de chuspata (o tule), entretejidas para dar forma a las esculturas de entre 3 y 7 metros de altura.

Entre las más destacadas están las de la Virgen María, San José, los Reyes Magos y el ángel Gabriel, todas de 5 metros de altura, colocadas en un kiosco de madera con pilares tallados.

Los animales de los Reyes Magos también fueron colocados en el nacimiento, siendo el elefante la pieza más grande de todas, con 7 metros de altura.

Foto: Gobierno de Pátzcuaro

El nacimiento monumental de Pátzcuaro está integrado por piezas artesanales que representan las 7 regiones turísticas del estado: Pátzcuaro, Morelia, playas de Michoacán, Uruapan, País de la Monarca, Zamora y Apatzingán.

Hay muestras de barro moldeado, textiles, máscaras de madera y popotillo de grano de maíz, así como personajes de danzas tradicionales del estado: los tlahualiles de Sahuayo, los viejitos de Jarácuaro, las aguadoras de Uruapan y los cuerudos de Apatzingán.

¿Hasta cuándo estará el nacimiento monumental de Pátzcuaro?

El nacimiento monumental del pueblo mágico de Pátzcuaro fue inaugurado el 7 de diciembre y aunque no se informó cuándo será retirado, se espera que sea un día después de Día de Reyes.

