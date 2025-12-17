De los elementos infaltables en la época navideña en México son los nacimientos (también llamados belenes), representaciones de la Natividad de Jesús, elaborados de distintos materiales, técnicas y tamaños.

Muchos de ellos se convierten en atracciones turísticas, ya que diversos destinos de México acostumbran exhibir algunos muy llamativos y especiales, por ejemplo, el barrio de San Ángel en la CDMX, sede del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos.

¿Cómo es el tour de nacimientos en San Ángel?

El tour de nacimientos en San Ángel comienza en el Mercado del Carmen, donde te espera un carrito eléctrico para 12 personas para llevarte a través de las calles y callejones de este pintoresco barrio.

Fotos: Ecotour México

Durante el recorrido, un guía cuenta historias y leyendas de San Ángel, mientras que los visitantes pueden observar nacimientos instalados en varios puntos del barrio.

Por ejemplo: los de un par de tiendas de artesanías, el del Museo Casa del Risco, el de la galería de arte Tocamadera y el de la plaza Villa San Jacinto, una casa de campo del siglo XIX convertida en centro comercial y cultural.

El destino principal es el Museo de El Carmen, edificio del siglo XVII que fue convento y colegio carmelita. Ahí, como cada año, se exhiben las piezas que participan en el Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos.

Foto: Ecotour México

La colección 2025 consta de 45 nacimientos elaborados en diversos materiales y técnicas por artesanos de Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, etc.

En total, se conocen más de 48 nacimientos en el tour.

Como experiencias complementarias del tour de nacimientos, se incluye una degustación de helado artesanal, un coctel navideño en el Mercado del Carmen y un ritual de meditación y agradecimiento en el Huerto de los Carmelitas.

¿Cuánto cuesta el tour de nacimientos en San Ángel?

El costo del tour de nacimientos en San Ángel es de $430 pesos por adulto y $400 por niño (menores de 10 años).

Foto: Museo de El Carmen

Incluye recorrido guiado, transporte eléctrico, entrada al Museo de El Carmen, degustación de helado, ritual de meditación y cóctel navideño.

¿Cuándo es el tour de nacimientos en San Ángel?

El tour de nacimientos en San Ángel inició oficialmente el 12 de diciembre y estará disponible hasta el 4 de enero de 2026.

Foto: Ecotour México

Hay salidas únicamente los viernes, sábados y domingos, a partir de las 12:00 p.m.

Tiene una duración de 4 horas, aproximadamente.

Para más información, llama al teléfono: (55) 4249 8123.

