¡La temporada navideña ha llegado con todo a la CDMX! En estos días, además de nochebuenas, adornos monumentales y posadas, nuestra capital recibe el Mega Circo Navideño.

Este evento ofrece, durante diciembre y enero, espectáculos de danza, malabares, luces y personajes mágicos.

Pensado para todas las edades, el Mega Circo Navideño es un plan para divertirse todos los días de la semana. Te decimos su ubicación, fecha y hora.

Luces, música y personajes festivos habrá en el Mega Circo Navideño de la CDMX. Foto: Unsplash

¿Qué hay en el Mega Circo Navideño de la CDMX?

El Mega Circo Navideño de la CDMX ofrece un espectáculo con acrobacias con música, danza y personajes que, en conjunto, llenan el escenario de emociones y muchas risas.

Cada show se construye con una ambientación navideña de luces, trajes festivos, villancicos y una carpa especialmente decorada para que el público se sumerja en la magia de la temporada.

Otro dato es que, debido a la Ley de Vida Silvestre, este circo es libre de animales, lo que permite que toda la atención de los visitantes se centre en los artistas.

El talento de los acróbatas y artistas hace de este Mega Circo Navideño una experiencia mágica. Foto: Unsplash

¿Cuándo hay funciones en el Mega Circo Navideño de CDMX?

El Mega Circo Navideño tiene funciones todos los días de diciembre y hasta el 7 de enero, a excepción de los días feriados.

El horario de visita es de lunes a jueves a las 19:00 horas; mientras que los viernes, sábados y domingos hay funciones a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas.

Para entrar no se necesita boleto ni registro; únicamente debes llegar con anticipación para asegurar un buen lugar dentro de la carpa.

¿Dónde está el Mega Circo Navideño?

El circo se encuentra en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la esquina de 5 de Febrero y Vicente Villada. Su ubicación es de fácil acceso y cuenta con espacio para estacionamiento.

Mega Circo Navideño en CDMX. Foto: Facebook Alcaldía Gustavo A. Madero

Además de ser uno de los eventos más grandes de la temporada, la entrada es gratuita.

