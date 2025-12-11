Cada año, las calles del centro de Iztapalapa se convierten en un gran escenario donde miles de personas participan en una de las representaciones religiosas más importantes de México y de América Latina: la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Este evento, que moviliza a barrios completos y convoca a millones de asistentes es una expresión cultural viva que ha perdurado por más de 180 años.

Justo ayer, la Pasión de Cristo fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, gracias a su valor social, cultural e histórico.

El organismo internacional reconoció que se trata de una manifestación viva que trasciende lo religioso, fortalece la identidad de una comunidad y se mantiene gracias a la organización social.

Además promueve valores como la memoria, la participación y la paz, consolidándola como uno de los rituales culturales más importantes de México ante el mundo.

Para conocer la importancia de este evento que se celebra cada año en la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, hicimos unas lista de 10 curiosidades.

10 curiosidades sobre la Pasión de Cristo de Iztapalapa

El viacrucis recorre calles y cerros convertidos en escenarios bíblicos. Foto: Facebook Cultura Iztapalapa

1. Su origen nació como una promesa al Señor de la Cuevita

La historia de esta tradición se remonta a 1833, cuando una devastadora epidemia de cólera azotó la Cuenca de México y acabó con una gran parte de la población de Iztapalapa.

Ante la desesperación, los habitantes hicieron una promesa al Señor de la Cuevita: si la epidemia terminaba, harían una procesión anual en agradecimiento.

A partir de 1843, tras la reducción significativa de muertes, los ocho barrios originarios comenzaron a cumplir ese voto colectivo, dando origen a una representación que no ha dejado de realizarse desde entonces.

2. Es una tradición viva organizada por los propios vecinos de Iztapalapa

Una de las curiosidades más significativas de la Pasión de Cristo de Iztapalapa es que no se trata de un espectáculo creado por una empresa o una organización, sino de una representación comunitaria en la que los actores son los propios vecinos del propio barrio.

Participar como Jesús, la Virgen María o alguno de los apóstoles implica años de preparación, disciplina estricta y un profundo compromiso personal y colectivo.

3. El Cristo de Iztapalapa debe ser soltero

Quien represente a Jesús debe cumplir con requisitos muy estrictos: ser originario de Iztapalapa, tener buena reputación dentro de la comunidad, mantener una preparación física rigurosa, ser soltero, no debe tener hijos, medir por lo menos 1.75 de estatura y realizar entrenamientos constantes, ya que la cruz que carga durante el viacrucis puede superar los 100 kilos de peso.

La representación es un símbolo de fe, identidad y unión comunitaria. Foto: Facebook Cultura Iztapalapa

4. La Pasión de Cristo de Iztapalapa tiene su propio comité organizador

Una curiosidad más es que la organización del evento corre a cargo de un comité comunitario, el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa (COSSIAC).

Funciona como un órgano autónomo y se encarga de cuidar cada detalle del evento, desde los ensayos hasta la logística, garantizando la transmisión de la tradición de generación en generación.

5. Es el viacrucis más multitudinario de México y uno de los más grandes de América Latina

Cada edición moviliza a miles de participantes directos y a cientos de miles de asistentes.

En años recientes ha reunido a más de un millón de personas, y antes de la pandemia llegó a concentrar a más de dos millones, convirtiéndose en el viacrucis más multitudinario del país.

6. Calles y cerros se transforman en escenarios bíblicos

Otro aspecto poco conocido es que el recorrido transforma por completo el espacio urbano.

Las calles, cerros y plazas del centro de Iztapalapa se adaptan para recrear escenarios bíblicos, como Jerusalén y el Monte Calvario.

Miles de personas participan cada año en la representación más multitudinaria del país. Foto: Facebook Cultura Iztapalapa

7. El manantial del ahuehuete es un milagro para la comunidad

Entre las creencias que rodean el origen de la tradición, se encuentra el relato sobre el surgimiento de un manantial junto a un ahuehuete en el barrio de San Lorenzo, considerado un milagro asociado con el fin de la epidemia.

El agua de este manantial fue utilizada durante años como remedio para los enfermos.

8. Una tradición que ha integrado valores sociales y derechos humanos

En años recientes se han integrado principios de igualdad de género, derechos humanos y no violencia, mostrando la evolución de la tradición sin perder su esencia.

También destaca el rigor con el que se cuidan los rituales y símbolos. El vestuario, los diálogos y las escenas siguen una estructura establecida desde hace décadas, reforzando la continuidad histórica del evento y su carácter ritual.

9. Nunca se ha cancelado

Desde su primera representación, en 1843, nunca se había cancelado esta representación de Semana Santa.

Solo sea ha realizado a puerta cerrada en dos ocasiones: en 2020 y 2021 debido a la pandemia de Covid-19.

No hubo público y solamente participaron 40 actores.

10. El viacrucis tiene una extensión de 8 kilómetros

Son 8 kilómetros los que se recorren hasta llegar al Cerro de la Estrella, el lugar de la crucifixión.

El nombre original de este cerro es 'Huixchtecatl'. Es un parque nacional donde se conserva una zona arqueológica.

La comunidad de Iztapalapa es la protagonista de esta tradición con casi dos siglos de historia. Foto: Facebook Cultura Iztapalapa

En una de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México, la Pasión de Cristo es en un punto de encuentro que refuerza la identidad colectiva y la participación comunitaria y, ahora, es Patrimonio de la Humanidad.

