No solo el frío llega a México en invierno. Por razones climáticas, alimentarias o reproductivas también vuelven cada año diversas especies de animales que, desde hace mucho tiempo atrás, han encontrado un refugio en los bosques, mares, lagunas y costas del país.

Conecta con estos grandes viajeros a través de encuentros relativamente cercanos para no alterar su hábitat y, mucho menos, su comportamiento. Algunas especies han recorrido miles de kilómetros, otras son semimigratorias, pero son igual de fascinantes.

La mayoría de las excursiones requiere hacerse en compañía de touroperadores. Los que proponemos lo hacen de manera responsable.

Mariposa monarca en Michoacán

La migración de la mariposa monarca, desde los bosques de Canadá y Estados Unidos, es todo un emblema de Michoacán, estado que abarca la mayor parte de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, área natural protegida entre montañas forradas de pinos, oyameles y cedros.

Este inmenso pulmón verde es la morada invernal de estos insectos que se distribuyen en tres santuarios en donde se pueden contemplar.

Foto: Sectur Michoacán

El Rosario, el más grande de todos y el que concentra la mayor cantidad de mariposas, está muy cerca del pueblo mágico de Angangueo. Más al norte se encuentran Sierra Chincua, muy cerca del Estado de México y Senguio, el más pequeño de los tres.

Su arribo coincide con la temporada de Día de Muertos. Por ello, en la cosmogonía purépecha son las almas de los seres queridos que ya fallecieron.

Considera que la experiencia exige cierto esfuerzo físico: es una caminata en terracería —a veces cuesta arriba—, a más de tres mil metros de altitud sobre el nivel del mar y con una duración aproximada de hora y media.

Los senderos son rústicos pero tienen vistas panorámicas de las montañas y troncos de árboles que, entre diciembre y enero, están ‘copados’ de racimos formados por miles de mariposas. Entre febrero y marzo, las encontrarán revoloteando por todos lados, preparándose para su regreso hacia el norte del continente.

Está prohibido utilizar flash y ropa brillante, hacer ruido, extraer cualquier tipo de flora y fauna, incluidas las mariposas, y salirte de los senderos marcados. Solo se permiten estancias de máximo 20 minutos en la colonia.

Te recomendamos ir abrigado y vestir en capas porque la caminata te va a hacer entrar en calor.

Cuándo: de mediados de noviembre a mediados de marzo.

Entradas a los santuarios: de $80 a $100 pesos por persona.

Quién te lleva: Espíritu Aventurero. Tours desde $670 pesos (incluye transporte redondo desde CDMX y visita a Angangueo). La entrada al santuario es aparte ($150 por persona).

Web: espirituaventurero.com.mx

Flamencos en Yucatán

Campeche y Yucatán comparten la Reserva de la Biósfera Ría Celestún, un área natural protegida donde desembocan varios ríos subterráneos y coexisten exuberantes esteros, lagunas, manglares y humedales costeros que, junto con la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, es el hogar del flamenco rosado o flamenco del Caribe en México.

En invierno, en Celestún dan los primeros pasos de su ciclo reproductivo, ya que eligen la zona para descansar, alimentarse y, sobre todo, cortejar.

Foto: iStock

Su característico color rosado (blanco o grisáceo en los jóvenes) contrasta con el intenso verde de la selva y el azul del agua, un paisaje que sorprende aún más cuando extienden sus alas —de metro y medio de envergadura— para levantar el vuelo en el cielo yucateco.

Desde el pueblo de Celestún sale los paseos en lancha para ocho personas como máximo. Pasa por la Isla de los Pájaros (donde residen cientos de aves migratorias), los túneles de manglares, el ojo de agua Baldiosera para nadar un rato.

La intensa tonalidad rosa de los flamencos se debe a su alimentación. Su dieta incluye plancton y crustáceos ricos en carotenoides, pigmentos orgánicos que le dan su característico color.

Este recorrido tiene una duración aproximada de una hora y media. Solo se permiten estancias de 15 minutos en la zona de flamencos y a una distancia mínima de 30 metros para no perturbarlas.

Cuándo: de diciembre a marzo.

Precios: a partir de $500 pesos por persona en un tour colectivo. También hay paseos privados.

Quién te lleva: Viajes Colibrí. $1,800 pesos por persona. Incluye transporte desde Mérida y comida en restaurante local.

Web: tourenmerida.com

Tiburón toro en Playa del Carmen

Las aguas turquesas del Caribe mexicano reciben en invierno al tiburón toro o sarda.

De hocico corto y ancho, cuerpo rechoncho de hasta cuatro metros de longitud, con el vientre blanco y el lomo grisáceo, la especie tiene una gran capacidad de adaptarse tanto a aguas saladas como dulces.

En esta temporada, cientos de hembras preñadas arriban a Playa del Carmen en Quintana Roo, desde el norte del continente —incluso desde lugares como Nueva York— con el propósito de dar a luz en aguas poco profundas y cercanas a las salidas de agua dulce de los sistemas de ríos subterráneos, las cuales están protegidas por manglares, lugar ideal para el desarrollo de las crías de escualos.

Foto: Amanda Cotton

Debes tomar en cuenta un par de cuestiones: primero, el tiburón toro se alimenta de peces pequeños y grandes, así que el humano no forma parte de su dieta y, segundo, el encuentro con la especie es exclusivamente para personas con la certificación Open Water Diver de PADI.

La observación de tiburones en su hábitat natural implica cierto riesgo por tratarse de depredadores, por lo que es crucial elegir una touroperadora certificada, con ética y experiencia.

Esta aventura inicia con un recorrido en lancha hasta la zona de ‘anidación’. Después, se realizan inmersiones de hasta 27 metros de profundidad durante 30 minutos. De rodillas en la arena del fondo y sujeto a una cuerda, tendrás la oportunidad de contemplar varias hembras embarazadas nadando en círculos encima del grupo.

Es una experiencia contemplativa y está prohibido tocar a los tiburones, usar trajes de neopreno de colores brillantes y extraer flora o fauna. Las embarcaciones aceptan un máximo de 20 pasajeros.

Cuándo: de diciembre a marzo.

Quién te lleva: Deep Mexico.

Precio: $3,000 pesos por persona. Incluye equipo de seguridad y aportación para la conservación de tiburones toro.

Web: deepmexico.com/es

Ballena gris en la Laguna de San Ignacio

Las exuberantes aguas del mar de Cortés son uno de los mejores sitios para el avistamiento de grandes especies marinas. En invierno, se convierten en el refugio de ballenas grises de hasta 15 metros de longitud y 27 toneladas de peso. Nadan desde los mares de Bering, Chukchi y Beaufort en Alaska hasta México para reproducirse y dar a luz a sus ballenatos.

Foto: Emprhotur La Paz

Se tienen identificados varios santuarios para su avistamiento: Puerto Chale, Puerto San Carlos, Puerto Adolfo López Mateos y las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, pertenecientes al Santuario de Ballenas El Vizcaíno, Patrimonio de la Humanidad desde 1993.

En El Vizcaíno también es posible observar ballenas azules, jorobadas, focas, elefantes y leones marinos.

Los paseos inician en el pueblo de San Ignacio y se realizan a bordo de lanchas pequeñas hasta para 12 personas, a través de aguas generalmente tranquilas. Si tienes suerte, algunas se acercarán curiosas a las embarcaciones, aunque esto depende totalmente del comportamiento de cada ejemplar.

Considera que el tour dura unas dos horas. Las embarcaciones permanecen un máximo de 30 minutos observando a las ballenas a una distancia mínima de 240 metros y, por supuesto, no pueden obstruir su rumbo y tampoco perseguirlas. Los pasajeros tienen prohibido alimentarlas, tocarlas y extraer cualquier tipo de recurso natural.

Cuándo: de diciembre a marzo.

Quién te lleva: Kuyima.

Precio: $1,350 pesos por persona. Incluye barra de café y entrada al santuario. El traslado en tierra se cobra por separado.

Web: kuyima.com/es

Ballena jorobada en Puerto Vallarta

Desde las frías aguas del Ártico, aproximadamente 26 mil ballenas jorobadas arriban a la ‘cálida’ Bahía de Banderas —desde Punta Mita, Nayarit, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco— para reproducirse y dar a luz a sus crías.

Estos cetáceos son fácilmente reconocibles por sus enormes aletas pectorales de hasta cinco metros de largo, su cuerpo robusto y hocico barbado y alargado. También se distinguen por dar coletazos y saltos, espectaculares movimientos que realizan para desprenderse de parásitos en la piel y comunicarse entre sí con el sonido que provocan.

Foto: iStock

La agencia Vallarta Adventures cuenta con dos experiencias guiadas por expertos en vida marina y miembros de RABEN (Red de Asistencia a Ballenas Enmalladas), organización mexicana dedicada a la conservación y liberación de esta especie de cetáceos.

La ballena jorobada recibe su nombre por la forma en que arquea el lomo antes de sumergirse.

La primera de ellas es un safari fotográfico a bordo de una lancha inflable. Su duración es de unas tres horas y permite el avistamiento desde una distancia segura. La otra es un paseo por la bahía a bordo de un catamarán de dos pisos, en el que se sirve una comida buffet y barra libre.

Todas las embarcaciones parten de las oficinas de la touroperadora (cerca de Vidanta Nuevo Vallarta) y están equipadas con hidrófonos para escuchar los cantos (cada manada tiene el propio) y sonidos de las ballenas.

Cuándo: de diciembre a marzo, con mayor actividad en enero y febrero.

Precio: desde $1,351 pesos por persona.

Web: vallarta-adventures.com/es

