Hablar de bosques de arce es hablar de Canadá, país cuya bandera tiene como principal elemento una hoja de este árbol.

Sin duda Estados Unidos y Canadá cuentan con la mayor concentración de este tipo de árboles, aunque en un pueblo mágico de Jalisco existe un bosque en el que se pueden apreciar estos gigantes milenarios que son prácticamente inexistentes en el país.

¿Dónde está el bosque de arce de Talpa?

Inmerso en las montañas de la Sierra Madre Occidental jalisciense se encuentra Talpa, localidad que forma parte del programa Pueblos Mágicos desde 2015 gracias a su abundante naturaleza, arquitectura colonial y antiguas tradiciones religiosas.

Foto: Secturjal

Desde la ciudad de Puerto Vallarta son unas 2 horas y 45 minutos en auto, mientras que de Guadalajara son unas 3 horas y media.

Lee también: Cuánto cuesta la entrada a los santuarios de la mariposa monarca

Sin embargo, del centro del pueblo mágico de Talpa hasta el bosque de arce son unos 30 minutos más en una carretera con bastantes curvas, miradores espectaculares y bosques espesos.

¿Cómo es el bosque de arce de Talpa?

Aunque fue oficialmente ‘descubierto’ en 1998, se calcula que el bosque de arce del pueblo mágico de Talpa se empezó a formar en la era del Pleistoceno (hace unos 2.6 millones de años), cuando sucedieron las últimas glaciaciones.

Foto: Secturjal

No fue hasta inicios de 2016 que el Gobierno de Jalisco protegió este ecosistema poco común en México al crear el Parque Estatal Bosque de Arce, con una extensión de 150 hectáreas (casi 40 veces el tamaño del Zócalo de CDMX).

A partir de entonces se acondicionó para recibir turistas y actualmente cuenta con senderos rústicos y puentes de madera que recorren el bosque y la montaña, así como señalizaciones y miradores espectaculares de la serranía.

Fotos: Talpa Tours y La Cumbre Recorridos Turísticos

La zona es un corredor biológico muy importante para especies como el jaguar, puma, venado cola blanca, jaguarundi y aves como el loro cabeza amarilla o la guacamaya verde.

Aunque su principal atractivo son las grandes concentraciones de arce azucarero mexicano (de hasta 40 metros de altura), también existen pinos, oyameles, robles, cedros, magnolias, orquídeas y helechos gigantes (considerados ancestros de los árboles).

¿Se puede ver el follaje otoñal en el bosque de arce de Talpa?

Muy pocos destinos en México pueden presumir la aparición del follaje otoñal (como en Japón o Estados Unidos), ya que depende mucho de las condiciones climatológicas y que la gran cantidad de árboles en el país son perennes; es decir, se conservan verdes durante todo el año.

Foto: Secturjal

Sin embargo, en el caso del bosque de arce del pueblo mágico de Talpa sí se pueden observar las tonalidades rojas, naranjas, amarillas y carmesí de las hojas, especialmente entre noviembre y diciembre, según las proyecciones.

¿Hay más bosques de arce en México?

Aunque se suele decir que el bosque de arce del pueblo mágico de Talpa es el único en su tipo en México, diversas investigaciones de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Ecología A.C. y la revista Acta Botánica Mexicana indican que hay un par más.

Foto: Secturjal

Uno de ellos está en la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán (entre Jalisco y Colima), específicamente en la Estación Científica Las Joyas, mientras que el otro se ubica en Guerrero, sin haberse informado su localización exacta.

Lee también: Llega la temporada del pelícano borregón al lago de Chapala

De los 3, el bosque de arce de Talpa es el más accesible y ‘cómodo’ para el turismo.

¿Cuánto cuesta visitar el bosque de arce de Talpa?

La entrada al bosque de arce del pueblo mágico de Talpa es gratuita, aunque por su ubicación remota se recomienda visitar con una touroperadora y guías locales.

Un par de opciones son:

Talpa Tours: el recorrido dura unas 4 horas y la mayoría del tiempo se camina por el bosque. Tiene un costo de $600 pesos por persona, aunque es indispensable un mínimo de 4 personas. Incluye guía y transporte redondo. Whatsapp: (388) 102 8273.

Tours: el recorrido dura unas 4 horas y la mayoría del tiempo se camina por el bosque. Tiene un costo de $600 pesos por persona, aunque es indispensable un mínimo de 4 personas. Incluye guía y transporte redondo. Whatsapp: (388) 102 8273. La Cumbre: dura 3 horas y más de la mitad del tiempo se ocupa para la caminata de ida, aunque hay espacio libre para fotografías y descanso al regreso. Tiene un costo de $450 pesos por persona. Incluye transporte redondo y guía. Whatsapp: (388) 103 4420.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters