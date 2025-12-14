¿Qué te parecería ver a Santa volar? ¿escuchar villancicos en un escenario gótico? ¿o recorrer senderos repletos de flores de nochebuena? La Navidad ya arrancó en México y aquí te proponemos una escapada a siete de los eventos temáticos más bonitos y espectaculares.

Navidalia en Guadalajara

El Parque Ávila Camacho de Guadalajara vuelve a ser sede de Navidalia, un parque temático dedicado a la Navidad.

Foto: Navidalia

Entre senderos iluminados y decoración navideña puedes visitar cuatro mundos:

‘Posada Mexicana’, la recreación de un pueblito mexicano con adornos navideños, mariachis y el espectáculo musical interactivo La Gran Posada. Mundo Nórdico replica el hogar de Santa Claus en un bosque nevado, con criaturas mitológicas y una pista de patinaje. En Mundo Europeo hay cabañitas coloridas e iluminadas, un enorme árbol de Navidad, espectáculos con villancicos y un mercadillo navideño estilo europeo, con comida y bebidas de temporada y souvenirs. En Medio Oriente se instaló un nacimiento monumental y arcos gigantescos iluminados. Hay performances con fuego, un mercadillo estilo árabe y un pintoresco lago que se puede navegar a bordo de barcazas tematizadas.

El atractivo estelar de Navidalia es Canticorum: un coro con más de 30 artistas interpretando las canciones navideñas más icónicas en su idioma original sobre un escenario muy llamativo, inspirado en la arquitectura de la alta Edad Media.

Cuándo: hasta el 30 de diciembre, excepto los días 8, 9, 15, 16 y 24 de diciembre.

Entrada: $790 pesos para mayores de 13 años y $390 para niños de 4 a 12 años. Hay actividades exclusivas (como una gran resbaladilla, trenecito navideño y trajineras) incluidas solo en el Confort Pass: $1,720 y $920, respectivamente.

Sitio web: alteaemotions.com/navidalia

Recorridos navideños en Morelos

Morelos es el segundo productor de nochebuenas a nivel nacional: más de ocho millones de estas plantas se cultivan en su territorio, donde también se encuentra el parque temático Jardines de México, con los jardines florales más grandes del planeta.

Durante la temporada decembrina, el parque (muy cerca de la laguna de Tequesquitengo), decora sus senderos precisamente, con miles de estas flores y organiza los ‘Recorridos Navideños’.

Foto: Jardines de México

Sus diversos jardines temáticos —el italiano, el japonés, el de cactáceas, el laberinto, etcétera— se decoran e iluminan con muchísimos foquitos multicolores y esculturas creadas con nochebuenas, de Santa Claus, duendes, renos.... Durante tu visita puedes recorrerlos todos y tomarte las fotos que quieras.

Durante estos recorridos también te dan un taller para decorar galletas navideñas o de floricultura temática, y se presentan espectáculos con personajes caracterizados y un vistoso cierre con fuegos artificiales.

Cuándo: del 20 de diciembre al 11 de enero de enero de 2026.

Entrada: $400 pesos por adulto y $300 por niño. Si vas con tu perrito, pagas $80 pesos.

Sitio web: jardinesdemexico.com

Villa Claus en Tlalpujahua

Chignahuapan, en Puebla, y Tlalpujahua, en Michoacán, son considerados los pueblos mágicos ‘de la Eterna Navidad’ porque, a lo largo del año, sus pobladores se dedican a la producción de esferas artesanales y otros adornos navideños de manera artesanal.

De hecho, en Tlalpujahua, cada año se abre la Villa Claus, un corredor artesanal y de entretenimiento con casitas de jengibre de apariencia medieval, inspiradas en la arquitectura del pueblo alemán de Quedlinburg y en el estilo Tudor inglés.

Foto: Sectur Michoacán

En la mayoría hay artesanos mostrando el proceso de elaboración de las esferas. Muchos ofrecen talleres a los visitantes para que ellos también puedan crear su propia esfera. Por supuesto, también es una gran oportunidad para comprar todo lo necesario para decorar tu hogar.

Quédate una noche para ver la villa iluminada. Hay música ambiental, spots fotográficos, shows de luces, nevadas artificiales y hasta video mapping.

Cuándo: abre todos los días hasta el 11 de enero.

Entrada: depende del día y horario de visita. Va desde los $20 pesos por persona durante el día y entre semana, hasta los $150 pesos en modalidad nocturna y en fin de semana.

WhatsApp: (477) 126 0508.

Volártico en Puebla

Este año, el parque de Navidad Volártico se traslada a la Exhacienda de Chautla, fundada en 1777 en el pueblo de San Lucas el Grande, en Puebla.

Su casco antiguo, el famoso Castillo Willow (de estilo inglés) y sus áreas verdes se iluminaron con cientos de miles de foquitos de colores, figuras temáticas lumínicas y distintas photo opportunities.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En el lago artificial se levan un árbol de Navidad flotante y a sus orillas se distribuyen zonas gastronómica y de artesanías y regalos.

En la Casa y el trineo de Santa puedes tomarte fotos y entregarle personalmente tu cartita. También se instalaron escenarios para presentaciones musicales y concursos de ugly sweaters.

El Bosque de los Deseos es un recorrido iluminado por la naturaleza; en el Mundo de Barba Blanca hay nieve artificial y personajes que relatan la historia del ‘guardián de la Navidad’; y en la fábrica de galletas, los elfos te dan un taller para aprender a decorarlas.

El Vuelo de Santa promete ser espectáculo principal: él, a bordo de su trineo surca los cielos de la exhacienda para ofrecer un espectáculo de luces y música.

Cuándo: de jueves a domingo hasta el 28 de diciembre.

Entrada: $150 pesos por adulto y $100 por niño para disfrutar de casi todas las experiencias. El boleto VIP cuesta $450 e incluye todas las atracciones e ingreso a la fábrica de galletas y un kit con bufanda o gorro LED, pulsera, galleta y chocolate caliente.

FB: Volártico.

Luztopía en Monterrey

Luztopía vuelve al Parque Fundidora. A orillas del Paseo Santa Lucía se colocaron más de 200 figuras iluminadas, todas elaboradas bajo la temática: ‘Expreso Polo Norte’: hay vagones, pingüinos, juguetes, trineos, la casa de Santa, un enorme castillo interactivo…

Foto: Luztopía

Hay una zona de food trucks, recreaciones de estaciones postales para enviar la cartita, la fábrica de Santa, un enorme pino decorado, spots interactivos, un mercadillo de temporada, bar lounge, personajes temáticos, un túnel giratorio y juegos mecánicos como una rueda de la fortuna, sillas voladoras y carrusel.

Cuándo: abierto hasta el 6 de enero de 2026.

Entrada: varía dependiendo del día y de la demanda. Las tarifas inician en los $150 pesos por persona. Para subir a los juegos mecánicos hay que adquirir la pulsera mágica en $144 por persona.

Sitio web: luztopia.mx

Festival de Luces en Zacatecas

Su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad desde 1993, no solo es uno de los más bonitos de México, también contagia de su espíritu navideño con el Festival de Luces.

Las principales plazas, plazuelas, callejones y avenidas de Zacatecas se adornaron con foquitos multicolores y decoraciones alusivas a la Navidad. En cada sitio encontrarás un spot, y uno de los mejores, para muchos, es el túnel de luces en Avenida Hidalgo, entre casonas y edificios coloniales.

Foto: Sectur Zacatecas

La Plaza de Armas se convirtió en la Villa Navideña. A un costado de la catedral, se instaló un carrusel, un árbol de 20 metros de altura, sets de fotos y un montón de stands de comida y de bebidas calientes, y varias opciones de entretenimiento.

En la Alameda Trinidad García de la Cadena, a unos 10 minutos a pie de la catedral, encontrarás una rueda de la fortuna, otro árbol navideño monumental y, de nuevo, oferta de comida y artesanías.

Se llevan a cabo presentaciones musicales y culturales, como el Desfile de Navidad, este 18 de diciembre a partir de las 18:00, con personajes y carros alegóricos.

Cuándo: hasta el 6 de enero de 2026.

Entrada: gratuita.

FB: Zacatecas Sectur.

