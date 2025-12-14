La Navidad está cada vez más cerca, por lo que encontrar actividades para disfrutarla, sobre todo con los más pequeños de la familia, es clave para vivir una temporada inolvidable.

Hoy en Destinos te platicamos todo sobre las nevadas de Antara Polanco, una experiencia para visitar en familia y disfrutar la magia navideña de la CDMX.

Antara se llena de un ambiente navideño con esta actividad temporal. Foto: Freepik

¿Qué actividades navideñas habrá en Antara Polanco?

La nieve es una de las atracciones más características del invierno y la Navidad; sin embargo, en nuestro país son pocos los estados donde ocurre este fenómeno.

Pero hay una manera de disfrutarlo y es con las nevadas artificiales en espacios públicos, como los centros comerciales. Precisamente, en Plaza Antara, Polanco, se lleva cabo esta experiencia todo el mes de diciembre.

Es una experiencia gratis y divertida, ideal para las infancias.

La temporada decembrina transforma a la Plaza Antara en un espacio familiar. Foto: Instagram @antara_mx

En Plaza Antara también se llevarán a cabo varios talleres: decoración de tazas de cerámica, el 13 de diciembre; decoración de cascanueces, el 20 de diciembre; y elaboración de velas navideñas, el 21 de diciembre. Todos en un horario de 13:00 a 18:00 horas.

Para los más pequeños, Santa Claus estará en el centro comercial hasta el 24 de diciembre. Si tienes hijos, llévalos para que se tomen la foto del recuerdo de miércoles a domingo, de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Antara también cuenta con otras actividades para la temporada navideña. Foto: @antara_mx

¿Cuándo y a qué hora son las nevadas en Antara en Polanco?

Si quieres disfrutar la caída de nieve artificial en Antara Polanco, esta actividad estará disponible hasta el 5 de enero de 2026.

Los horarios son:

Domingos: 19:00 y 19:30 horas

Martes y miércoles: 19:00 horas

Jueves: 19:30 horas

Viernes y sábados: 19:00, 19:30 y 20:00 horas

Es importante mencionar que el 15 y 25 de diciembre, así como el 1 de enero, no habrá nevadas.

Se recomienda consultar las redes sociales y el sitio oficial del centro comercial porque los horarios y actividades pueden presentar cambios de último momento.

Santa Claus recibe a los niños y niñas en Antara Polanco. Foto: Instagram @antara_mx

