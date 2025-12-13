Cada diciembre, Guadalajara se convierte en una ciudad repleta de actividades navideñas y todo gracias al festival Ilusionante 2025. Este año se lleva a cabo en diferentes zonas del área metropolitana, por lo que aquí te decimos qué encontrarás.

¿Cuáles son las principales actividades del festival Ilusionante 2025?

El festival navideño Ilusionante 2025 tiene actividades culturales, recreativas y comunitarias, distribuidas en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco en el estado de Jalisco,y en los municipios de Ajijic, Cocula, Mazamitla y Lagos de Moreno.

Como cada año, su misión es fomentar la convivencia familiar en un ambiente cultural.

Este 2025, las actividades comenzaron el pasado 7 de diciembre, pero aún queda mucha diversión para el resto del mes. Su programa contempla actividades para grandes y pequeños:

Pistas de hielo en Paseo Alcalde y Zapopan.

Juegos mecánicos en la Unidad Deportiva Chivabarrio, Tlajomulco.

Shows musicales, pastorelas y actividades comunitarias programadas para el día o semanales.

Video mapping navideño proyectado frente a la Catedral de Guadalajara.

Recorridos y zonas iluminadas, con el encendido diario a partir de las 18:30 horas.

Experiencias de cuentos navideños organizados por la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Caravana Navideña, programada únicamente para mañana domingo, 14 de diciembre.

Visita al nacimiento de cera en el Museo Regional de la Cerámica, Tlaquepaque.

El Festival Ilusionante 2025 concentrará actividades continuas en distintos municipios. Foto: Instagram @gobjalisco

El acceso es gratis para el encendido del árbol navideño, las pistas de hielo, los espectáculos comunitarios, los talleres, las posadas y los recorridos navideños.

Aunque también hay otras actividades de paga:

Cascanueces - Ballet de Jalisco (Teatro Degollado): las entradas tienen un costo de $250 a $600 pesos.

Cascanueces — StudioDance (Ajijic): $120 pesos.

Fantasía Navideña — Mariachi Real Axixic (Ajijic): la entrada general cuesta $500 y en preventa $400.

Gala de Invierno CREM 2025 (Ajijic): la entrada general cuesta $300 general y $250 en preventa.

Cantos Navideños — Coro EARA (Zapopan): incluido con el boleto de entrada al museo JAPI.

Si quieres conocer los horarios específicos de todas las actividades, entra a este enlace https://aentretenimiento.jalisco.gob.mx/noticias/festival-ilusionante-2025

La Agencia Estatal de Entretenimiento ofrece actualizaciones sobre el festival Ilusionante 2025. Foto: Instagram @gobjalisco

¡Tienes tiempo para armar tu visita! El festival de invierno Ilusionante podrá visitarse hasta el próximo 7 de enero de 2026. Considera que el 24, 25 y 31 de diciembre habrá cierre en algunas actividades.

Para que no te des la vuelta en vano, semana tras semana se publica el calendario actualizado en las redes sociales de la Agencia Estatal de Entretenimiento, así que mantente pendiente.

