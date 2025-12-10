Los padres de familia que buscan vacaciones sin contratiempos, encontrarán en los paquetes todo incluido del Holiday Inn Resort Ixtapa, una alternativa que favorece el ahorro, garantizando lujo y comodidad.

Con promociones exclusivas online y beneficios pensados para viajeros exigentes, este resort familiar ofrece lujo, comodidad y experiencias inolvidables frente al mar, todo con la garantía de un all inclusive.

Otoño con hasta 20% menos y beneficios familiares en paquetes todo incluido

Cada temporada, el resort lanza paquetes especiales que se adaptan a distintos perfiles de viaje, desde escapadas románticas, hasta vacaciones familiares prolongadas. Entre las ofertas vigentes destacan:

Gran venta de temporada (Código: IXUXY)

Estancias largas con noches a mitad de precio. Con descuentos de hasta 20% en tarifa y hospedaje gratuito para niños de domingo a jueves. Además, early check-in con brazalete All Inclusive desde la llegada.

Tres noches o más, la tercera a mitad de precio (Código: IDEAN)

Ideal para quienes buscan prolongar su estancia. Reservar tres noches asegura un 50% de descuento en la tercera.

Habitaciones de lujo con vista al mar y servicios exclusivos (Código: IDSTE)

Al reservar dos noches o más, los huéspedes acceden a habitaciones con vistas espectaculares, desayuno incluido y late check-out sujeto a disponibilidad.

Escapadas familiares con 2x1 en menores (Código: IKFGP)

Paquete con promoción 2x1 en menores, válido de viernes a domingo. Incluye early check-in y late check-out, diseñado especialmente para familias con niños.

El hotel ofrece vacaciones todo incluido desde el primer día con una tarifa especial con desayuno a la llegada y early check-in. Adicionalmente, sus ahorros exclusivos en estancias prolongadas frente al mar representan un gran atractivo, en vista de que al reservar un mínimo de cinco noches, los viajeros obtienen hasta 10% de descuento en una de las mejores playas del Pacífico.

El Holiday Inn es un hotel de 4 estrellas en Ixtapa que lo incluye todo

Situado en el corazón de Ixtapa, el hotel Holiday Inn ha consolidado su propuesta para familias que hacen compras inteligentes buscando lujo, ahorro y practicidad.

Un hotel all inclusive es aquel en el que la tarifa ya contempla hospedaje, alimentos, bebidas y actividades recreativas, lo que permite a las familias disfrutar sin preocuparse por gastos adicionales ni sorpresas en el presupuesto.

Reservar directamente desde el sitio web garantiza beneficios adicionales y acceso inmediato a las promociones, pensadas para padres y madres que planean con antelación unas vacaciones sin sorpresas en el presupuesto.

Holiday Inn Ixtapa ofrece paquetes que maximizan el ahorro y reducen contratiempos

Los paquetes todo incluido del Holiday Inn Resort Ixtapa destacan por su capacidad de generar ahorros tangibles para las familias. Al reservar directo desde el sitio web oficial, los huéspedes aseguran tarifas exclusivas, beneficios adicionales y la tranquilidad de evitar costos ocultos.

El 70% de los viajeros que reservan directo en resorts all inclusive aseguran obtener mejores beneficios y menos contratiempos que al hacerlo en plataformas intermediarias, según datos del World Travel & Tourism Council (Consejo Mundial de Viajes y Turismo).

Respaldo que confirma que planear las vacaciones con anticipación y sin intermediarios es una decisión inteligente para quienes buscan lujo, con control total de su inversión.

Reservar directo, la mejor decisión

Todas estas promociones están disponibles de forma exclusiva en el sitio web oficial del Holiday Inn Resort Ixtapa. Es indispensable reservar de manera directa en el sitio web oficial o comunicarse al 55 8526 2018, donde el equipo del resort brinda atención personalizada y garantiza la mejor tarifa disponible.

Reservar directo no solo asegura la mejor tarifa garantizada, sino también beneficios adicionales que otras plataformas no incluyen.