La Navidad en la CDMX se vive con intensidad en el Zócalo, donde la tradicional verbena se transforma en una gran villa festiva llena de música, espectáculos y escenarios iluminados.

Aunque la programación oficial contempla actividades durante todo el día, hay un momento en particular que muchos esperan: las nevadas artificiales.

Las nevadas artificiales se han convertido en uno de los momentos más esperados de la verbena navideña. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

¿Cómo es la verbena navideña en 2025?

Este año, la verbena navideña lleva por nombre 'Festival de Luces de Invierno 2025' y lo puedes visitar a partir de hoy, 20 de diciembre, hasta el 4 de enero de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México.

La plancha se transformó en una gran villa navideña con tres árboles monumentales decorados con nochebuenas.

También hay 14 esculturas lumínicas con motivos navideños y juguetes mexicanos, un nacimiento monumental y el túnel de luz monumental más grande del país.

Además, hay un foro navideño con pastorelas, cuentacuentos y más de 120 expositores de artesanías.

¿Qué actividades y en la verbena navideña este 2025?

El 'Festival de Luces de Invierno' presenta una amplia cartelera de conciertos gratuitos con la participación de más de 76 artistas y agrupaciones nacionales e internacionales.

El público puede disfrutar desde villancicos, coros sinfónicos y música tradicional mexicana, hasta rock, ska, sonideros y propuestas contemporáneas.

El Festival de Luces de Invierno llena la Plaza de la Constitución con esculturas luminosas y túneles de luz. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

Participarán bandas y artistas como Víctimas del Doctor Cerebro, Los Askis, Los Amantes de Lola, Los Cardenales de Nuevo León y proyectos encabezados por Rubén Albarrá.

También se presentarán varios países invitados: Colombia, Cuba, Guatemala y España, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro musical para todos los gustos.

Las actividades de la verbena estarán disponibles todos los días en un horario aproximado de 10:00 a 23:00 horas, con acceso completamente gratuito.

¿A qué hora son las nevadas de la verbena navideña?

Aunque para esta edición aún no se ha confirmado de manera oficial el horario exacto de las nevadas artificiales, la experiencia de años anteriores ofrece una referencia clara.

De acuerdo con la información del año pasado, las nevadas en el Zócalo se llevaban a cabo únicamente por la noche, generalmente entre las 18:00 y las 22:00 horas, con intervalos aproximados de 15 a 30 minutos entre cada caída de nieve.

Con base en ese antecedente, se espera que en esta edición las nevadas se repitan en un horario similar, por lo que se recomienda visitar la verbena durante la tarde-noche para no perdérselas.

Conciertos gratuitos y espectáculos culturales animan las noches decembrinas en el corazón de la CDMX. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

